Дві відомі моделі Демі Роуз і Ана Чері зараз проводять час на Мальдівах 

Красуні зустрілися і вирішили зробити спільний кадр, пише Politeka.net. Красуні постали удвох, записавши невелике відео в сторіз. 

Ана Чері позувала в чорному бікіні, яке ледве хоч щось прикривало. Крихітний ліфчик складався з двох найтонших смужок, які змогли закрити від очей лише найінтимніше. 

Груди Чері трохи притулилися через тиск маленької тканини. 

Під грудьми моделі була смужка з круглими вирізами. На шиї блищав маленький ланцюжок. 

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Також Ана одягла крихітні плавки-бікіні з пояском, що підкреслив тонку талію. 

Демі Роуз була в золотистому ліфчику, який ледве утримував груди, пишні принади притягували погляд також, як і плоский животик 

Настільки жаркий кадр з двома моделями не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості, ймовірно користувачі мережі обсипали обох компліментами в дірект, адже вони апетитні крихітки.

Нагадаємо, Демі Роуз похвалилася формами в облягаючому купальнику тілесного кольору. 

Зверху наряд був скромним, а ось, спускаючись нижче, можна помітити величезні вирізи з боків.

Вирізи з боків оголили струнку талію і пишні стегна, зокрема, пружні сідниці. 

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Раніше повідомлялося, що Ана Чері опублікувала відео, на якому в компанії своїх красунь-подружок ефектно ворушила сідницями під музику. 

При цьому всі красуні були в крихітних бікіні на найтонших бретельках, а ось Чері в цей раз вибрала наряд скромніше. Зірка одягла помаранчеву напівпрозору сукню для пляжу.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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