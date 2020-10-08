Дві відомі моделі Демі Роуз і Ана Чері зараз проводять час на Мальдівах

Красуні зустрілися і вирішили зробити спільний кадр, пише Politeka.net. Красуні постали удвох, записавши невелике відео в сторіз.

Ана Чері позувала в чорному бікіні, яке ледве хоч щось прикривало. Крихітний ліфчик складався з двох найтонших смужок, які змогли закрити від очей лише найінтимніше.

Груди Чері трохи притулилися через тиск маленької тканини.

Під грудьми моделі була смужка з круглими вирізами. На шиї блищав маленький ланцюжок.

Також Ана одягла крихітні плавки-бікіні з пояском, що підкреслив тонку талію.

Демі Роуз була в золотистому ліфчику, який ледве утримував груди, пишні принади притягували погляд також, як і плоский животик

Настільки жаркий кадр з двома моделями не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості, ймовірно користувачі мережі обсипали обох компліментами в дірект, адже вони апетитні крихітки.

Нагадаємо, Демі Роуз похвалилася формами в облягаючому купальнику тілесного кольору.

Зверху наряд був скромним, а ось, спускаючись нижче, можна помітити величезні вирізи з боків.

Вирізи з боків оголили струнку талію і пишні стегна, зокрема, пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері опублікувала відео, на якому в компанії своїх красунь-подружок ефектно ворушила сідницями під музику.

При цьому всі красуні були в крихітних бікіні на найтонших бретельках, а ось Чері в цей раз вибрала наряд скромніше. Зірка одягла помаранчеву напівпрозору сукню для пляжу.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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