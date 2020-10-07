Ті українці, які отримують субсидію на газ, повинні проінформувати органи соцзахисту про зміну постачальника

Якщо вони цього не зроблять, то субсидії можна позбутися, повідомляє Politeka з посиланням на Сегодня.

У такому випадку субсидію порахують неправильно нарахованою, виплати грошей, відповідно, припиняться.

"Тим, хто отримував субсидії минулого року на опалювальний період, потрібно не забути подати документи на наступний опалювальний період, а то можна залишитися без субсидії. Відомості про постачальника газу потрібно подавати тільки тим, хто змінює Постачальника. Це потрібно тому, що змінюється тариф, і це відіб'ється на розмірі субсидії", – попередив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Обозреветель, у свою чергу, нагадує, що правила надання субсидій у новому опалювальному сезоні змінені.

Так, одержувачі допомоги будуть оплачувати комунальні послуги в розмірі 20% доходів сім'ї (раніше було 15%). Ця норма діятиме з 1 числа місяця, що настав після скасування карантину в Україні. Наприклад, якщо карантин буде скасований в грудні, то 20% доходів необхідно буде платити з 1 січня.

Всім, хто отримував субсидію в минулому опалювальному сезоні, субсидія буде перепризначена автоматично. Також отримали право на допомогу українці, звільнені з роботи на карантині за умови, що вони перебувають на обліку в службі зайнятості.

При оформленні субсидії враховуватимуть доходи всіх працездатних членів сім'ї: зарплати, стипендії, допомоги по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, а також виплати фондів соцстрахування і задекларовані доходи.

З нових правил слід відзначити призначення субсидій і пільг на оплату послуг ЖКГ для військовослужбовців, за винятком тих, хто знаходиться в зоні ООС.

У сукупний дохід сім'ї не потрібно вносити суму, що виплачується одноразово при народженні дитини, допомога дітям-сиротам, аліменти, відсотки за депозитами.

Також не враховується допомога від благодійних організацій, адресна допомога внутрішньо переміщеним особам на проживання та оплату ЖКГ, разову виплату при присвоєнні статусу "Мати-героїня", компенсацію в рамках послуги" Муніципальна няня " та соціальну допомогу на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А.

Раніше ми писали, що з 1 серпня поточного року українці отримали можливість як змінювати постачальника природного газу, так і скористатися спеціальними тарифами на блакитне паливо. Працює це так: якщо заплатити за природний газ авансом, то фіксований тариф залишається на весь опалювальний сезон і не залежить від можливого подорожчання блакитного палива.

Передбачено два види тарифів: сезонні, які діють з 1 жовтня по 30 Квітня і річні (коли споживач платить щомісяця).

Раніше неодноразово повідомлялося, що поточної зими газ може підскочити в ціні до 7 гривень за кубометр. Однак, якщо весь газ оплатити заздалегідь авансовим платежем, то платити доведеться 4,5 грн за кубометр.

Суми за транспортування газу часто викликають у пересічних українців якщо не здивування, то, як мінімум, подив. Так, українка Юлія Дякун опублікувала в мережі фото платіжок за газ і його транспортування, причому остання – в рази вище від суми за використаний газ.

Судячи з цифр на екрані, за використаний газ вона повинна заплатити 93,75 грн, а ось за його транспортування – 657,05 грн.

"Хтось може мені пояснити, чому, використавши всього 25 кубів газу, я плачу за транспортування за 233.58 кубів? Ви що там з розуму посходили, Газові служби?",- не приховує свого обурення жінка.

Нагадавши, в Україні підвищилися ціни на газ.

Як повідомляла Politeka, опалювальний сезон під загрозою зриву, Нафтогаз добив жорсткими вимогами.

Також Politeka писала, що субсидії перерахують за найнижчим тарифом, з'ясувалося скандальне нововведення.