"Коли трохи соковитіше була, більше подобалася"

33-річна українська співачка Настя Каменських вирішила всерйоз навчити шанувальників стежити за своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом, при цьому сама нарвалася на критику

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала ранкове тренування (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз)

Каменських без макіяжу, зі зробленим наспіх пучком на голові, в чорній футболці і лосинах, сонно й трохи збентежено привітала всіх бажаючих зробити зарядку разом з нею. Надалі, Настя повторювала вправи за тренером, пов'язані з розтяжкою.

"Як круто починати ранок з таких вправ! Розтяжка дуже важлива! Це гнучкість і еластичність наших зв'язок, суглобів і м'язів! Вона сприяє розслабленню тіла і відновленню як після тренування, так і в звичайний час. Це красива постава, стрункість і жіночність", - підписала кадри співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Частина з них подякувала Каменських за тренування, а деякі пожурили за неохайний зовнішній вигляд.

"Настя 👍 👍 👍 "

"Ага у мене все болить"

"Дівчина моєї мрії дитинства) це ти) 😍"

"Йо-мойо, більше без макіяжу не з'являйся"

"Я аж два рази перевірив чи точно ця сторінка Каменських"

"Ти, звичайно, красива, але коли трохи соковитіше була, мені більше подобалася"

Раніше ми повідомляли, Каменських вже "лаяли" в мережі за ініціативу зі спортивним інтенсивом.

"Що ти Настя стала якоюсь пошарпаною і старенькою! Життя не вдалося?"; "Я не знаю що у вас там за такий спортивний інтенсив... але жо*а росте, вибачте... ви все розповідаєте про дієти і правильне харчування, заняття спортом і т.д, але щось по вам не видно особливо, що ви так намагаєтеся. Це ви ще не народжували...", - пишуть у коментарях.

Нагадавши, грайлива Каменських в прозорому вбранні публічно фліртувала з шанувальниками: "Шкода, що я не Потап"

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.