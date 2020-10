View this post on Instagram

Как круто начинать утро с таких упражнений! Растяжка очень важна! Это гибкость и эластичность наших связок, суставов и мышц! Она способствует расслаблению тела и восстановлению как после тренировки, так и в обычное время Это красивая осанка, стройность и женственность Напишите, как вам было заниматься со мной и с Юлей сегодня? Чувствуете легкость после нашей растяжки? А в комплексе с правильным питанием, правильным настроем и классной командой это дает волшебные результаты! Все это вы найдёте в рамках моего интенсива ROCK YOUR BODY! 💪 Тренировки, советы по питанию, полезные рецепты и ежедневное общение, поддержка и мотивация друг друга в нашем общем чате участников-единомышленников! Вы еще успеваете записаться и начать совершенствовать себя и свое тело вместе со мной! Регистрируйтесь по ссылке в закрепленных сторис