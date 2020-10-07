Президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує дію мораторію на стягнення заставленого майна

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу глави держави.

Повідомляється, що дія мораторію продовжується до 21 квітня наступного року. Крім того, документ забороняє примусове стягнення майна, якщо воно є об'єктом незавершеного будівництва або використовується як місце проживання позичальника.

"Мораторій продовжили, враховуючи ситуацію, в яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти",- сказано в повідомленні прес-служби.

Крім цього, законом заборонено примусове стягнення іншого майна за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов'язання за кредитами, наданими їм в інвалюті, і заборона кредитним установам відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.

Раніше ми писали, що штрафи в разі прострочення виплат по кредиту не можуть перевищувати максимальну планку. У Нацбанку роз'яснили українцям нюанси Закону" Про споживче кредитування", який напередодні підписав президент Володимир Зеленський.

Так, фінансові установи будуть зобов'язані розкривати повну вартість мікрокредитів-пояснюючи кожну витрачену позичальником "копієчку".

Відзначається, що через те, що вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити (на суму до мінімальної зарплати, зараз 5 тис.грн, і терміном до одного місяця), українці могли несподівано для себе отримати величезні заборгованості, що перевищують сам кредит в десятки разів. До цього призводило нерозуміння повної вартості кредиту і санкцій у разі прострочення.

Українців захистять від прихованих відсотків і санкцій, які стягуються з позичальника. Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку. Зазначається, що президент України підписав законопроект, який зобов'язує фінансові установи розкривати повну вартість кредитів, включаючи ті, які беруться на місяць і становлять менше 5 тисяч гривень (мінімальна зарплата).

Законом встановлюється максимальний розмір штрафу, який фінустанова може стягнути з позичальника в разі прострочення платежу. Ці санкції не повинні будуть перевищувати подвійної суми кредиту.

Чотири українських кредитних спілки вирішили здати свої ліцензії і піти з ринку. Їх членам розповіли, що тепер буде із зобов'язаннями за кредитами. Нацбанк прийняв рішення про відкликання ліцензії у наступних кредитних спілок: "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ союз" Будова"," Ольвія", Лепта","ІНТЕР-ІНВЕСТ".

При цьому підкреслюється, що відкликання ліцензії не позбавляє кредитну спілку обов'язку виконувати свої зобов'язання перед її членами.

У свою чергу, члени кредитної спілки також повинні продовжувати виконувати свої зобов'язання за кредитами. Вони повинні виплатити всі заборгованості у встановлені терміни і в передбаченому договором розмірі.

Нагадавши, курс долара б'є рекорди: як зміняться ціни найближчим часом і хто з українців постраждає найбільше.

Як повідомляла Politeka, діра в Пенсійному фонді: українцям варто приготуватися до перебоїв з виплатами.

Також Politeka писала, що ПриватБанк ошелешив новим лімітом з 1 жовтня, які гроші можуть не прийняти: "на одного клієнта не більше...".