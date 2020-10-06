Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Лілія, вразила ідеальною зовнішністю
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свій портрет, на якому можна розгледіти її ідеальне обличчя до найдрібніших деталей. Щоб надати фотографії кольору і яскравості, Лілія взяла в руки розрізаний помідор, який виглядав дуже соковито. За допомогою такого нехитрого трюку, і сама Лілія стала здаватися ще соковитіше.
Під фото Яма вирішила розповісти про свої способи перезавантаження, які дозволяють їй зарядитися енергією.
"Можна почати з тіла. Їжте більше рослинної їжі. Це не тільки додасть енергії, але і очистить ваші думки. Це я давно перевірила на собі-працює 100%. Також очиститься шкіра і з'явиться легкість", - розповіла Лілія.
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За її словами,відновити енергію допомагає поїздка в ліс або парк, де можна слухати звуки природи. Також допомагає відновитися споглядання зірок і спілкування з тваринами.
За пару годин пост красуні зібрав майже тисячу лайків. Оцінила фото і колега Влада Ями по суддівському кріслу, балерина Катерина Кухар. У коментарях Лілії залишили масу приємних слів.
"Ви дуже красива!", "Краса", "Дуже Ви красива. Супер мама і супер дружина... ви саме натхнення", "ваші очі вогонь. Краса неймовірна", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що дружина Влада Ями засвітила "самий сік" в сміливому топі з сіточкою: "Фотограф від Бога!".
Як Politeka писала, що Влад Яма поділився одкровенням про знайомство з красунею-дружиною:"зрозумів, що хочу...".
Також Politeka повідомляла, що Влад Яма з дружиною забули про сором і влаштували спекотні танці під відкритим небом.