Такою її не часто побачиш

Скандальна російська ведуча Ксенія Собчак оголила плечі заради спекотного фото і раптово заговорила про наклеп

Новий пост знаменитості з'явився на її сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Собчак опублікувала цитату, присвячену наклепу.

"Наклеп жахливий тому, що жертвою її несправедливості є один, а творять цю несправедливість двоє: той, хто поширює наклеп, і той, хто йому вірить."(с)", - написала ведуча.

Вона також поділилася власним фото. На ньому Собчак позує в ніжно-блакитному топі на тоненьких бретельках і вільному джемпері йому в тон. При цьому ведуча приспустила теплу кофту, тим самим оголивши плечі. Судячи з усього, під топ вона не стала надягати ліфчик.

На знімку Собчак відображена ніби в момент різкого розвороту до камери. Завдяки теплому освітленню фото виглядає дуже затишним і сонячним.

Підписники ведучої тут же почали коментувати її пост.

"Яка ви красива", "шикарна фотографія", "це ви про себе?", "Ксюха все про вагітність", "бла бла бла...ти стільки сама обмовляла на людей", "добре, Ксенія, що є фотошоп", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Собчак здивувала новим образом.

Так, на фото в соцмережі, Ксенія відображена на тлі стоги сіна і безлічі гарбузів, що лежать на підлозі.

На зірці-чорна довга сукня, теж чорний піджак і відкрита блузка, що не приховує принад Собчак.

Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

Як повідомляла Politeka, Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна: "єдиний шлях...".

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.