Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, обтягнула пружні місця міні-шортами

Красуня показала фігуру, стоячи у ванній кімнаті, пише Politeka.net. Модель регулярно ділиться спокусливими кадрами у своєму Instagram.

Сьюзі цього разу одягла крихітні облягаючі шортики, які ідеально підкреслили її пружні сідниці і оголили "сталеві", рельєфні ніжки.

Зірка трохи виставила п'яту точку назад, тим самим додавши ще більшого об'єму.

Для додачі пікантності кадру Сьюзі підняла жовтий топ. Таким чином, модель продемонструвала і пружний животик.

Волосся Кортес розпустила, воно злегка торкалося сідниць.

Зірка сфотографувала себе в дзеркало, що біля раковини.

"Не звикай до того, що робить тебе щасливим 😁 - ПЕДРО КАЛАБРЕС", - написала Кортес.

За 20 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили досконалі рельєфи моделі та написали їй масу приємного.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес одягла боді, яке підкреслило її тонку талію і красиві груди.

Білизна блідо-зеленого кольору виглядала ідеально на фігурі красуні. Глибоке декольте оголило "шовкову" шкіру знаменитості, а вирізи з боків - стегна.

За шість годин публікація зібрала понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала на

четвереньках біля басейну. Сьюзі була в бікіні з мотузочок і білому топі. Волосся у моделі було розпущеним, вона дивилася прямо в об'єктив камери. Дівчина без сорому показувала апетитні сідниці і трохи засвітила свій бюст, який ледве вмістився в наряді.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць у відвертому боді потрясла засмаглими "булочками": "красива кішечка".

Як повідомляла Politeka, господиня найкрасивіших сідниць влаштувала стриптиз на футбольному полі, засвітивши солодкі місця.

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць заманила в ліжко, залишившись в стрінгах.