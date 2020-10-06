Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, обтягнула пружні місця міні-шортами
Красуня показала фігуру, стоячи у ванній кімнаті, пише Politeka.net. Модель регулярно ділиться спокусливими кадрами у своєму Instagram.
Сьюзі цього разу одягла крихітні облягаючі шортики, які ідеально підкреслили її пружні сідниці і оголили "сталеві", рельєфні ніжки.
Зірка трохи виставила п'яту точку назад, тим самим додавши ще більшого об'єму.
Для додачі пікантності кадру Сьюзі підняла жовтий топ. Таким чином, модель продемонструвала і пружний животик.
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Волосся Кортес розпустила, воно злегка торкалося сідниць.
Зірка сфотографувала себе в дзеркало, що біля раковини.
"Не звикай до того, що робить тебе щасливим 😁 - ПЕДРО КАЛАБРЕС", - написала Кортес.
За 20 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі оцінили досконалі рельєфи моделі та написали їй масу приємного.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес одягла боді, яке підкреслило її тонку талію і красиві груди.
Білизна блідо-зеленого кольору виглядала ідеально на фігурі красуні. Глибоке декольте оголило "шовкову" шкіру знаменитості, а вирізи з боків - стегна.
За шість годин публікація зібрала понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала на
четвереньках біля басейну. Сьюзі була в бікіні з мотузочок і білому топі. Волосся у моделі було розпущеним, вона дивилася прямо в об'єктив камери. Дівчина без сорому показувала апетитні сідниці і трохи засвітила свій бюст, який ледве вмістився в наряді.
Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць у відвертому боді потрясла засмаглими "булочками": "красива кішечка".
Як повідомляла Politeka, господиня найкрасивіших сідниць влаштувала стриптиз на футбольному полі, засвітивши солодкі місця.
Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць заманила в ліжко, залишившись в стрінгах.