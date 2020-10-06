Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала жаркий кадр з відпочинку на яхті

Показуючи фігуру, дівчина більше не соромиться своїх форм, так як вирішила прийняти себе такою, яка вона є. Роуз сміливо заявляє, що не хоче худнути і не буде більше ніколи сидіти на дієтах. Одного разу заробивши розлад харчової поведінки, вона твердо вирішила виправити ситуацію.

Так, на кадрі зірки видно, що вона задоволена своїм виглядом і комфортно почуває себе в бікіні На Публіці. Помаранчевий купальник вдало підкреслив красу Роуз, якою захопилися фанати.

Як відомо, модель раніше багато разів відправлялася у відпустку, в тому числі і на відпочинок в Таїланд. Фото звідти дівчина майже не публікувала, проте знімки, які були представлені, прокоментували сотні людей:

"Як не соромно така молода дівчина і викладає таке🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤢; весь світ в цих очах; Вау. Ви були тут, на Філіппінах, вау!; Коли я тебе витягну🔮 🙃; обличчя ляльки😍; красива чудова принцеса; люблю веснянки!; Демі Ти виглядаєш так королева принцес; я люблю тебе, і на картинці хороша картинка, ти мені подобаєшся; Якби я був поруч, це теж було б неймовірно, ха-ха; Захистіть богиню прекрасного😍 😍».

Також Демі змогла порадувати черговим яскравим фото, на якому позувала в чорному купальнику з бахромою прямо під бюстом. Як правило, дівчина блищить в більш сміливих нарядах і демонструє ті в рамках реклами брендів, з якими працює.

У реальному житті і не на постановочних кадрах дівчина позує в більш скромних і простих нарядах. На одному з таких фото Демі підкреслила струнку талію короткими шортами з джинсової тканини з високою посадкою і, як зазначалося раніше, монікіні з бахромою під бюстом.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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