Анастасія на тренуванні показала, як намагається тримати себе у формі

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала частину свого тренування

Скандальна балерина щодня показує нові пости в Instagram, проте майже завжди її критикують в мережі через невдалі наряди, недоречну поведінку або ж дивних кривлянь перед об'єктивом. Після того, як Волочкову жорстко висміяли за розповнілу фігуру, через довгий час вона вирішила схуднути і здивувала неохайним виглядом.

Тепер же на фото і відео з тренувань Волочкова демонструє, що впоралася і з цим. За її словами, вона для себе розробила індивідуальний режим харчування. Довгий час Анастасія їла тільки салатні листя, сирі або варені яйця, варену курку і овочеві супи.

Сувора дієта з низьким вмістом калорій допомогла балерині запитати зайве, і в відео вона демонструє, як приводить м'язи в форму:

"До і після репетиції вправи на тренажерах з вагою допомагають підтримувати тонус м'язів.💪Сьогоднішній мій день, як і кожен інший, почався активно.🌺», - пише Волочкова.

Раніше ми також писали, що Анастасія живе в досить великому і облаштованому всіма зручностями будинку. При цьому у неї є навіть свій невеликий домашній театр. Там вона виступає для дітей, часто показує, як тренується і веселиться з близькими і таємним коханим.

Цього разу балерина в червоній сукні в підлогу і з невдалим вирізом в зоні бюста розповіла докладніше про свій театр, позуючи на міні-сцені:

"Я обожнюю цей домашній Великий театр. Тут завжди панує особлива атмосфера. 🙏 🩰 🦢 Це подарунок мені мого близького друга ще кілька років тому. І в цьому душевному місці я дуже люблю іноді робити свій балетний екзерсис.💃 🩰 # анастасіяволочкова #Волочкова " - повідомляє Волочкова.

А ось що пишуть в мережі, публікуючи кадри з балериною, і даючи можливість анти-фанатам обговорити поведінку знаменитості:

"Млинці б свої зібрала, Зінаїда☺️; то близький друг подарував театр, то улюблений, то сама побудує. Зовсім забрехався Насос;в наступній книзі Насос розповість, що це шейх їй подарував театр - несподівано, але після того , як довго і наполегливо на колінах благав прийняти подарунок; Театр імені мене; не театр,а храм; з наськиними немічними мощами😹; я не люблю таке плече, нагадує бабський халат.або спусти нижче.Або зроби вже, або зроби нормальну, звичайну пройму рукава.зі смаком зовсім бяда🙈"»

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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