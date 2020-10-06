Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян показала об'єми в білизні

Знаменита красуня не тільки є моделлю, але також займається випуском власної лінійки нижньої білизни, повідомляє Politeka.net. Деякі ліфчики і трусики зірка демонструє на собі.

Так, на одному з фото, розміщеному в сторіз Кім з'явилася в білизні бежевого кольору, яка не тільки підкреслила її форми, але і підтягнула тіло.

Зірка розташувалася біля дзеркал в досить провокаційній позі. Вона опустила сідниці і сперлася руками, і ногами об підлогу. Кардашьян в доповнення до свого відвертого образу взула босоніжки в колір, які обплели стрункі ніжки - все виглядає ідеально.

Знаменитість розпустила довге хвилясте волосся і дивилася великими очима в об'єктив, губи зірки були підкреслені олівцем і світло-коричневою помадою.

У підсумку фото вийшло просто нереальним. Але, на жаль, воно не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіз немає.

Нагадаємо, Кім Кардашьян вибрала крихітне бікіні фіолетового відтінку. Зірка зробила собі дві грайливі кіски.

Модель стрибнула в блакитну воду і покликала своїх дітей до себе. Не всі дітлахи наважувалися стрибнути до матері, але врешті-решт, пірнули. Любляча мама підтримувала дітей і допомагала їм виплисти.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян разом з сім'єю вирушила на відпочинок. Спортивна модель продемонструвала свої здібності під час "ходіння" по хвилях разом з дочкою.

При цьому зірка з'явилася в обтягуючому дайвінг-костюмі та незвичному взутті білого кольору з новим дизайном фірми Каньє Уеста.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

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