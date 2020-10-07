Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила кадром без ліфчика
Модель досить часто показує себе в самих провокаційних образах і без найменшої краплі сорому зазначає, що їй подобається її фігура. Низькоросла дівчина важить більше сімдесяти кілограм, однак при цьому має тонку талію і шостий розмір бюста.
Анастасія прославилася в Instagram саме через "белфі" - пікантні фото, на яких найчастіше показаний бюст або сідниці. Термін був придуманий самою Кім Кардашьян і став дуже популярним.
На черговому зухвалому кадрі Квітко відкинула сором остаточно і показала жаркий вигляд в білих мереживах, але при цьому навіть не стала надягати ліфчик, позуючи на дивані.
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Ось як реагують користувачі Мережі:
"Таке молоде обличчя і таке старі тіло😂 жах; Малятко, у тебе занадто великі діаманти; ні одні руки таке на сховають; а що робити з обличчям?; навіщо стільки пристрасті; Muito gostosa😍 🔥!; Занадто багато зайвого. Але очі very красиві!☺️ Решту потрібно зменшити; десь повинна ж бути межа; дуже пікантно; Ти виглядаєш як свіже яблучко; бомби! Їх нереально приховати і я радий, що ви це не робите🍆 🍆 🍆».
Ми також писали, що дівчина намагається привернути до себе якомога більше уваги, а завдяки тому, що вона володіє незвичайною зовнішністю, це не є проблемою. Настя показує свої форми в міні-бікіні і бюст шостого розміру, відзначаючи, що пластики вона не робила.
На одному з фото видно, що Квітко відчуває себе максимально комфортно в білизні і купальниках, що зовсім не приховують її фігуру. Скромно заявляючи, що вона навіть "крутіше Кардашьян", модель продовжує отримувати сотні компліментів в мережі:
"Привіт як мило і красиво; Дай мені посмішку 😊; капець, яка булочка🍑 🍑; де ви були? Ти просто ангел; Хороший кекс з красивими вигинами😍; Люблю твою здобич❤❤; 😫 😫 😫 демони погублять тебе😍 😍; така мила кругла форма👌; який гарний пейзаж дуже люблю !!! 😘 😘 😘 💋 💕 ; тут 💙 💦 схожа на 👻 русалку !!! 💎 ; @paullliius я загіпнотизований; Вау дуже смачно".
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
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