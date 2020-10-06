Відома модель Ебігейл Ретчфорд повністю роздяглася і влаштувала спеку на кухні

Знаменитість не дуже часто радує своїх шанувальників жаркими кадрами, тому кожне фото призводить до фурору, пише Politeka.net. Цього разу модель опублікувала архівний кадр в сторіз, який був зроблений під час гарячої фотозйомки.

Модель позувала на кухні практично повністю оголеною. Ебі одягла лише крихітні чорні трусики-бікіні. Соковита брюнетка намагалася прикрити найпікантніші місця руками.

При цьому модель виставила назад п'яту точку, злегка нагнувшись. Цікаво, що на одній з її ідеальних сідниць був відбиток чиєсь долоні.

Красуня забруднилася в борошні, але вона не засмутилася, а навпаки - широко посміхнулася і взагалі виглядала щасливою - вона така пустунка.

Фото вийшло дуже красивим і неймовірно розкутим. На жаль, кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, зірку засипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала сидячи, закинувши під себе струнку ніжку в босоніжці.

Ретчфорд злегка нагнулася, виставивши апетитні груди. Під тонкою тканиною, яка навряд чи щось прикривала, виднілися найінтимніші місця.

Модель тримала в руці залізну баночку з відомим напоєм.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд прогнулася, випнувши бюст вперед і показуючи його у всій красі в жовтому бікіні. Темні локони модель розпустила, а свій мінімалістичний образ вона доповнила легким макіяжем.

Жовтий колір купальника особливо вдало виглядав на засмаглому тілі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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