Для українців ввели обов'язковий 14-денний карантин після прибуття в Румунію

Таке рішення прийняв Національний інститут громадського здоров'я Румунії, передає "Інтерфакс".

Україну внесли до списку країн з високим епідеміологічним ризиком, українським мандрівникам після прибуття в країну доведеться пройти. Зміни вступають в силу в 0:00 7 жовтня 2020 року.

Не обов'язковий карантин для тих. хто приїжджає в Румунію менш ніж на три дні (72 годин) і пред'являє негативний тест на SARS-CoV-2, виконаний, максимум, за 48 годин до в'їзду на територію країни.

Також особи, які прибувають до Румунії з країн/територій з високим епідеміологічним ризиком, і знаходяться на карантині строком на 14 днів, можуть покинути карантин після 10-го дня, якщо вони проведуть тест на SARS-CoV-2 на 8-й день карантину, і результат виявиться негативним.

Нагадаємо, за даними ресурсу tripadvisor.mfa.gov.ua Міністерства закордонних справ України, до 15 жовтня 2020 року в Румунії діє режим надзвичайної ситуації, в рамках якого забороняється в'їзд на територію країни через пункти перетину кордону для іноземних громадян, у тому числі і громадян України, і осіб без громадянства, однак є ряд винятків з даної заборони щодо певних категорій осіб.

Зазначимо, за минулу добу Китайський вірус в Україні виявили у 4348 осіб, зафіксовано 90 летальних випадків, 2149 пацієнтів одужали.

Добовий показник захворюваності увійшов до трійки найбільших за весь час пандемії: 2 жовтня захворіло 4633 людини, 3 жовтня — 4661 (антирекорд).

Також в Україні зафіксовано рекорд за кількістю одужали за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 2 жовтня, тоді одужало 2148 пацієнтів.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 234 584 людини, з них 103 401 одужали, летальних випадків — 4520.

Нагадаємо, лікарні переповнені зараженими, багатьох відправляють додому:"ви не настільки важкий".

Як повідомляла Politeka, українці приречені через рішення Кабміну щодо жорсткого карантину, чого чекати:"хворих буде в рази більше".

Також Politeka писала, що карантин по-новому з 5 жовтня, що посилили і заборонили для українців на 14 днів: "під забороною..."