31-річна модель Поліна Логунова, яка є дружиною відомого українського актора Дмитра Ступки, поділилася з шанувальниками в соцмережі своїми новинами

Як повідомляє Politeka.net, інстадива написала захоплене повідомлення і похвалилася трьома своїми новими знімками.

Так, на фотографіях Поліна в роздільному фіолетовому купальнику, який вигідно підкреслює всі вигини і принади її хвилюючого тіла. Також видно татуювання на руках і ногах дівчини, а її волосся розпущене.

"Вперше! Чуєте! Вперше він зробив фотки, які фотошопити не треба 🤣воооооот-було б бажання, правда, дівчатка? При правильному вихованні в кожному чоловікові живе талановитий фотограф для своєї дівчини / дружини. Якщо фоткають не красиво, значить не хочуть, щоб вас вкрали 😛 👻 А 2-е, хто спостерігає за сторіз бачить мій раціон, я таки підійшла і попросила зробити для мене їжу, з радістю вислухали і все врахували, завтра щось буде, але не будемо поспішати. Я вже вказувала в сторіз, як справи з дистанцією і накладанням порцій)) дуже не зручно, Я тут взагалі схудну, по ходу, мало накладають, не всі розуміють що ти хочеш, Та й ти не всі слова на анг знаєш, теж не зручно, тикаєш в це скло...для галочки все під захистом, а по факту дратує сильно, особливо порція в грам 50 хумуса, як сьогодні на обіді 🥴 🥳 чим більше ми будемо створювати попит, тим ширше буде пропозиція, так що, моя армія красивих, здорових людей! Робіть такі фотки, фотки своїх раціонів і відзначайте мене, всіх буду лайкати, хвалити і комментіть. 🥰 на відпочинку можна харчуватися так як в @runfromfat бути на висоті - не набрякати, не жиріти, ну ви зрозуміли", - написала знаменитість.

Шанувальники тут же викупали Поліну в сотнях лайків і залишили під фотографіями хвалебні відгуки.

"Ось все вірно ,Поля головне бажання 😁 мені чоловік каже: я що винен, що ти позувати не можеш🤭 А я вважаю, що вся справа в фотографі!! Таку красу навіть з космосу можна побачити ✌ 🔥 🔥 🔥 це взагалі законно бути такою красунею?😍 А взагалі пора б готелям розширювати свої опції і враховувати, що серед відпочиваючих можуть бути вегани/вегетаріанці і і т.д як то кажуть:будь-який каприз за Наші гроші👌 на цьому фото все ШИКАРНО 🔥 🔥 🔥 і фотографу респект👌видно постарався)))дуже красиве фото. Татухи шик шикарна😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 блін, Мій за 6 років так і не навчився таки таки не хоче щоб вкрали 🤔 Ось це ноооооги!!!!🤩😍🥰 ",- написали вони.

Раніше ми писали, що 31-річна модель і інстадива Поліна Логунова, яка є дружиною відомого українського актора Дмитра Ступки, поділилася з передплатниками в соцмережі своїми неприємностями

На фото Поліна у відвертому купальнику фіолетового кольору, який вигідно підкреслює всі принади і вигини її стрункого тіла. Також на знаменитості біла чоловіча сорочка, що надає образу Логунової ще більшу пікантність.

"Може я одна така невдаха на планеті, але пропущені літаки і дикі розчарування супроводжують кожну поїздку! Так, я полетіла відпочивати і не хотіла цього! Уявіть собі, ще 1,5 тижні тому думала, та тю, не хочу, справ повно, начебто не втомилася, але коли дочка другий місяць день у день почала повторювати:» хочу океан", я звернула увагу, а потім! УВАГА!Клієнтка нагадала мені, що у відпустці я була минулої зими.... скоро вже як рік тому...року...моя дитина рік без сонця такого щоб ух, а я навіть не помітила часу і подумала: « " щось я мало встигла за цей рік, полечу у відпустку треба швидко все розібрати по поличках і різкіше рухатися, щось я гальмую, все не те! Треба швидше працювати, мало результату, потрібно швидше справлятися! Хоча перед відпусткою, сопстна вчора, чоловік сказав «на пару днів ми зникнемо з радарів, тобі потрібно сильно відпочити"😘

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