Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров відправиться на Євробачення разом з відомою співачкою

Знаменитий артист зібрався на пісенний конкурс з ефектною артисткою з Молдови.

"Сьогодні зібрався дрімтім, який створив багато красивих проектів для конкурсу Євробачення. Цією командою ми створюємо вже багато років чудові композиції до Євробачення", - підкреслив Філіп Кіркоров, коментуючи свою участь у Євробаченні.

Кіркоров встиг розповісти в соціальній мережі, що пісня, яку вони готують, буде дуже особливою. У той же час сама Наталія Гордієнко намагається відмовчуватися, щодо даної теми.

Відзначимо, Наталія Гордієнко Молдавська співачка і актриса, співвітчизниця Дана Балана і колега «по цеху». Артистка раніше вже брала участь в таких шоу як:» Євробачення-2006«,» Нова хвиля 2007«,» Слов'янський базар " (2008).

Ось як коментує свою участь у мережі артистка:

"Ось так під покровом ночі, ми творимо історію для @eurovision 2021, з нашою #dreamteam 🧨 дякую всім вам, за те,що показали мені, що мрії можуть збуватися, головне вірити в них і любити свою справу !!! Спасибі вам за все, мої найкращі ! 😘 🙏 🏻 "- написала Наталя під спільним фото з колегами.

Шанувальники вже підтримують зірку:

"Як крутооо!!! Зірочка наша!!! Наша гордість!!!🔥 ❤ ️ ; Ти найкраща👍; Wow!! Good luck ❤️🔥; я була впевнена, що Філіп вас не залишить. Так хотілося, щоб він зберіг свою ідею щодо вас до 21 - го року. І він, розумниця, все це зберіг. Все ще попереду!; Удачі вам і перемоги🔥 🔥 🔥; мрії збуваються, головне вірити в них. Удачі!!!!; Молодці🔥 🔥 🔥мрії-цілі, обожнюю вас🤗 🤗 💎; щоб все вийшло.....🙏❤️».

До цього Кіркоров провів вільний час з оперною співачкою Анною Нетребко, пара зірок прогулялася по Червоній площі під ручки, а потім влаштували спекотну фотосесію в парку.

Філіп Кіркоров вбрався в стильні джинси, кеди, квітчасту футболку і легку вітровку чорного кольору. Голову поп-короля прикрасила бейсболка з широким козирком, а на його плечі можна помітити невелику сумку. Варто зауважити, що співак позбувся кісок і розпустив волосся, а також помітно схуд. Анна Нетребко одяглася не менш яскраво: синє пальто, Жовті блузка і сумка, а також коричнева спідниця.

"А я йду крокую по Москві... Призн Признавайтесь, у вас же теж миттєво заграла в голові ця пісня?🎶 Додали легкої романтики в нашу осінню суботню прогулянку з моєю улюбленою подружкою @anna_netrebko_yusi_tiago і @bublikaipadov 💛 тримаємо шлях в ... 🤫 Вгадаєте?",- заінтригував Філіп Кіркоров.

Нагадавши, дочка Пугачової і Галкіна в балахоні вразила зовнішнім виглядом і поведінкою, відео: "Не те що у Кіркорова".

Як повідомляла Politeka, Лазарєв і Кіркоров вивели розповнілу Ані Лорак на бурхливі емоції.

Також Politeka писала, що молодиться Кіркоров дав спеку з" коханцем " Асмус і зняв веселощі на камеру: "стався екстаз".