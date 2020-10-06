Осінь споганить настрій з самого ранку

Погода в Україні 6 жовтня продовжить випробовувати частину громадян на міцність, цього разу очікуються сильні дощі

Про це свідчить прогноз синоптиків, передає Politeka.

Так, вже "традиційно" дощі атакують західну частину країни. Це спровокує загальне похолодання повітря вдень до 18-21 градуса за Цельсієм. Вночі їх змінять менш приємні 12-15 тепла.

На півночі також будуть часткові опади - вони накриють Київську та Житомирську області. Тут очікується до 18-21 градуса тепла, а вночі близько 11-14 за Цельсієм.

Сильні зливи сьогодні пройдуть і у Вінницькій області. На решті частини регіону очікується сонячна погода. Повітря прогріється до 19-24 градусів за Цельсієм, а вночі похолодає до 11-14 тепла.

Без дощів сьогодні обійдеться на півдні України. Сонце буде супроводжуватися комфортними 20-24 градусами за Цельсієм, а вночі їх змінять 12-18 тепла.

На сході України синоптики прогнозують сонце і невелику хмарність. Стовпчик термометра у світлий час доби прогріється до 21-23 градусів тепла. Вночі ж різко похолодає: від 8 до 10 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в столиці й передмісті сьогодні осінь випробує людей сильним дощем. Повітря буде в районі 18-21 градуса вище нуля. Вночі їх змінять менш комфортні 9-14 тепла.

Як повідомляла Politeka, Київ накрило дивним димом, маски не допоможуть: кадри того, що відбувається.

Також Politeka писала, що одесити спостерігали відразу кілька явищ у небі над містом, фото: "від побаченого захоплює дух".