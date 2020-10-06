Американська фітнес-модель Ана Чері показала спекотний кадр з відпочинку біля басейну

Ана не приховує, що їй подобається її зовнішній вигляд і навіть при зайвій вазі дівчина не буде худнути, так як не хоче стресу для організму і їй так подобається навіть більше. Щоб підкреслювати свою фігуру належним чином, модель навіть створила власну лінію спортивного одягу, яку активно демонструє на собі ж під час зйомок для контенту в Instagram.

Не один мільйон шанувальників спостерігає за нею, тому дівчина показує тільки кращі кадри. На одному з таких фото вона позувала в червоному бікіні з високими лямками на стегнах і продемонструвала ідеально засмаглу шкіру, яку спеціально для більшої родзинки фото вимазала маслом.

Ось що пишуть в мережі:

"Смачний💋 💋 🔥; милий дитина🔥; ви дуже мила, дуже красива леді, я люблю тебе❤️; Super hermosa; я стежу за нею кожен день! Це погано? 😂; Дивно ... 🔥 ; вразила всіх одним ударом; вона відмінно виглядає в червоному!; Мій улюблений образ; красива поза; Я люблю тебе♥ ️; Ооо, дитинко, ти хочеш, щоб я вийняв цю маленьку пляшку; виглядає так жарко в цьому червоному 😍 ♥».

Ана не любить бурхливий відпочинок, тому відпочиває найчастіше на пляжі біля будинку або відправляється на курортні раз в пару місяців на екзотичні острови або ж просто в закриті зони відпочинку. При цьому дівчина з радістю демонструє літні образи в бікіні. Спортсменка намагається стежити за тілом по максимуму, але їй не подобаються дієти – Ана просто відмовляється худнути.

Дівчина є власницею бренду спортивного одягу, тому в її профілі багато фото в спортивних костюмах, проте шанувальникам більше до душі фото в бікіні. Ана любить яскраві образи і завжди одягає купальники з принтами. Цього разу бікіні з рожевої тканини з квітковим принтом виглядав дуже вдало на засмаглій шкірі.

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