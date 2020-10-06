Американська фітнес-модель Ана Чері показала спекотний кадр з відпочинку біля басейну
Ана не приховує, що їй подобається її зовнішній вигляд і навіть при зайвій вазі дівчина не буде худнути, так як не хоче стресу для організму і їй так подобається навіть більше. Щоб підкреслювати свою фігуру належним чином, модель навіть створила власну лінію спортивного одягу, яку активно демонструє на собі ж під час зйомок для контенту в Instagram.
Не один мільйон шанувальників спостерігає за нею, тому дівчина показує тільки кращі кадри. На одному з таких фото вона позувала в червоному бікіні з високими лямками на стегнах і продемонструвала ідеально засмаглу шкіру, яку спеціально для більшої родзинки фото вимазала маслом.
Ось що пишуть в мережі:
Українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте: "Чудова кішечка"
Пекуча "наречена" Харламова роздражнила фантазію, обтягнувши пишний бюст корсетом: "Таке відчуття…"
Бузова, яка психанула, зарядила ляпас партнеру в прямому ефірі: "Оля, тримайся!"
У жовтні магнітна буря вдарить по українцям з жахливою силою, названі дати: "Три дні поспіль..."
"Смачний💋 💋 🔥; милий дитина🔥; ви дуже мила, дуже красива леді, я люблю тебе❤️; Super hermosa; я стежу за нею кожен день! Це погано? 😂; Дивно ... 🔥 ; вразила всіх одним ударом; вона відмінно виглядає в червоному!; Мій улюблений образ; красива поза; Я люблю тебе♥ ️; Ооо, дитинко, ти хочеш, щоб я вийняв цю маленьку пляшку; виглядає так жарко в цьому червоному 😍 ♥».
Ана не любить бурхливий відпочинок, тому відпочиває найчастіше на пляжі біля будинку або відправляється на курортні раз в пару місяців на екзотичні острови або ж просто в закриті зони відпочинку. При цьому дівчина з радістю демонструє літні образи в бікіні. Спортсменка намагається стежити за тілом по максимуму, але їй не подобаються дієти – Ана просто відмовляється худнути.
Дівчина є власницею бренду спортивного одягу, тому в її профілі багато фото в спортивних костюмах, проте шанувальникам більше до душі фото в бікіні. Ана любить яскраві образи і завжди одягає купальники з принтами. Цього разу бікіні з рожевої тканини з квітковим принтом виглядав дуже вдало на засмаглій шкірі.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні