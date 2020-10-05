Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала незвичайний бікіні з бахромою

Демі змогла порадувати черговим яскравим фото, на якому позувала в чорному купальнику з бахромою прямо під бюстом. Як правило, дівчина блищить в більш сміливих нарядах і демонструє ті в рамках реклами брендів, з якими працює.

У реальному житті і не на постановочних кадрах дівчина позує в більш скромних і простих нарядах. На одному з таких фото Демі підкреслила струнку талію короткими шортами з джинсової тканини з високою посадкою і, як зазначалося раніше, монікіні з бахромою під бюстом.

Легка посмішка Роуз і її фігура привернули фанатів відразу:

«День спокуси🌞🖤; просто розкіш і тільки🔥💗; чому б вам не продовжити такі фото; Ангел🙌❤️; я б одружився на тобі; дивовижний світ 🖐; Ти красива жінка Бог був у доброму гуморі, коли змусив тебе полюбити тебе, дивлячись на тебе; Вогонь 🔥🔥🔥; 💋Гарячі навшпиньки на нашій сторінці; Ах, я хочу подрімати на цьому пляжі; Демі, ти виглядаєш так, красуні картинки Демі; Я просто помер і потрапив в рай».

Також на одному з сонячних кадрів Демі також вдалося здивувати ніжною посмішкою. Превью кадр зі зйомки Демі в чорному монокіні сподобався багатьом фанатам, адже дівчина виглядала природно і незвично мило. Як правило, Роуз показує більш відверті пози в крихітних бікіні, навряд чи приховують найголовніше.

Ось що пишуть фанати:

"Тепер я знаю, що люди мають на увазі, коли говорять, що ваша посмішка сяє на обличчі, як показують ці фотографії; Привіт, як справи, я впевнений, сеньйорита, тепер Я розумію, добре?; Asi es mas hermosa 😍; Прекрасно, так і рвуться на свободу🌹 посмішка😍; Кожна фотографія, на якій ви знаходитесь, просто приголомшлива, спасибі".

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер