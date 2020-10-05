Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала ідеальний образ в бірюзових мереживах

Ебі стала знаменитою після того, як почала працювати з онлайн-магазинами одягу і брати участь в рекламі білизни. Дівчина з довгими темними локонами і ефектною зовнішністю привертає увагу шанувальників тим, що її не порівнюють з іншими фітнес-моделями або моделями, також рекламують одяг.

Ебі намагається показувати в профілі лише найспекотніші кадри зі зйомок, причому двічі в однакових образах вона не з'являється. На фан-акаунтах публікують також і інші образи зірки. Наприклад, фото з Ебі в бірюзових тонких мереживах отримало сотні коментарів, адже дівчина виглядала дуже пікантно.

Ось як реагують фанати на кадр моделі в білизні з сіточки і вишивки на тонких лямках:

"Ооооо, Ти виглядаєш дуже мило і дуже красиво; Великі tite; зла ніби, але ти виглядаєш дуже ефектно і дуже красиво😌 😊; ти як Полуниця на літньому евел Евелін; Зелена Мрія ❤️подається сніданок; Боже милостивий🔥 🔥 🔥; ммммм Мені подобається; оууууу, Ти виглядаєш дуже ефектно і дуже приголомшливо; на заздрість кожній жінці; чиста краса; Дай мені дівчину таку; чудово😍 😍; Боже, приголомшливо».

До того, як стати популярною в мережі Ебі була простою офіціанткою і багато разів змінювала роботу, поки шукала себе. Після того, як вона зрозуміла, що її зовнішність досить незвичайна, дівчина почала змінювати свій стиль і досить швидко її помітили. Тепер Ебі підкорює мережу найгарячішими фото з реклами білизни.

Наприклад, в білому мереживному образі з акуратною вишивкою на тонких лямках і з мокрим волоссям вона виглядала дуже спокусливо. Деякі користувачі порахували це одним з кращих образів Ретчфорд:

"Ти не зможеш зруйнувати моє життя, якби ти була в ній, кращий зухвалий образ, тільки мережива, клас; Краса нижньої білизни; Www perfekt mmm forte ❤️Ха! Ваша картинка чудова !! лол; Ти ангел. Я люблю тебе; це красиве тіло, ваше життя не буде колишньою😍 😍❤️❤️🔥 🔥; красиво😘 😍; Фантастична жінка з прекрасним тілом; чудовий образ; моє життя вже зіпсована, але з тобою набагато краще».

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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