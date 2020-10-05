Російська зірка Наташа Корольова вперше заговорила в інтерв'ю про скандальну зраду чоловіка
Нещодавно Наташа Корольова вирішила дати інтерв'ю після скандальної зради чоловіка і розповіла, як ставиться до нього тепер. Королева також розповіла про те, як змінилися відносини у них в сім'ї після того, що сталося. В рамках YouTube-шоу "обережно, Собчак" і сам Тарзан відверто зізнався у зраді (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).
Наташа, відповідаючи на запитання Собчак, сказала, що зрадою подію не вважає:
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"Я вважаю, що це підстава. Це різні речі. Його навмисно вели і підставляли! Це підстава!».
Королева запевняє, що чоловіка взагалі розкрутити на зраду за допомогою хитрості дуже просто.
"Я його не виправдовую! Самий жирний косяк, який він допустив — - це те, що він привів її додому. А друга помилка — це те, що він відкрив двері двом Венерам. Тут треба було дівчаток відправляти, тут він нюх втратив", - сказала Корольова.
Тарзан у свою чергу Собчак заявив, що
"Я лоханувся! Я накосячілі! Не треба мене лікувати! Не помиляються тільки трупи! Я не буду нічого пояснювати! Мої пояснення тільки з дружиною відбуваються", - відповів Тарзан.
При цьому він підкреслив, що дружина йому вірить, адже знає його вже двадцять років і виправдовуватися він може тільки перед нею самою, адже вважає її мало не святою.
"Вона мене любить, і я її люблю, які тут можуть бути ще пояснення», - резюмував Тарзан.
Як відомо, нещодавно Сергій Глушко-чоловік Наташі Корольової зізнався в тому, що зрадив дружині з двома дівчатами, які його нібито опоїли. Але при цьому він заявляє, що це все «біс поплутав» і в адекватному стані він би дружині не зраджував і йому шкода.
Однак головною причиною скандалу став також факт того, що вдома у королевою і Тарзана обидві дівчини вкрали прикраси на суму близько 5 мільйонів рублів і три тисячі євро.
Після події Королева коментувати скандал не стала, а просто поїхала на гастролі, причому поїхала вона не одна, а разом з сином Архипом. Молодий чоловік був присутній на її виступах, брав участь особисто і навіть заспівав пару рядків, за що нарвався на критику.
Під час одного з концертів був записаний ролик, який також викликав ажіотаж в мережі. Архип і Королева танцювали за лаштунками і здивували своєю поведінкою шанувальників.
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