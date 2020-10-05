Українцям пояснили, як місцева влада може впливати на ціноутворення тарифів на ЖКГ

Про це в коментарі журналістам розповів експерт Сергій Биков, передає УНН.

За словами експерта, відповідальність за високі тарифи на комунальні послуги для населення лежить саме на місцевій владі, оскільки саме вони формують і погоджують тарифну сітку для побутових споживачів.

"Місцеві мери встановлюють насправді тарифи, грунтуючись на тому, які їм пропозиції передають комунальні підприємства та обслуговуючі компанії. І вже після цього місцева влада безпосередньо встановлює тарифи для населення. Тому що уряд встановлює єдиний тариф, а в різних містах ці тарифи відрізняються саме тому, як працює місцева влада і як вона погоджує тарифи, які їм запропонували керуючі компанії ", - пояснив Биков всі нюанси.

Експерт попередив, що жителям міст, де зараз високі тарифи на комуналку, не варто очікувати найближчим часом їх зниження.

Політолог Микола Давидюк, у свою чергу, пояснив, що високі тарифи на комунальні послуги - простий спосіб наповнення місцевого бюджету за рахунок простих українців.

"Місцева влада завжди шукає найпростіший спосіб наповнити державний бюджет за рахунок платників податків і бідних верств населення - пенсіонерів. Тому напередодні виборів обіцянки знизити тарифи будуть використовувати всі. Але це буде простий і дикий популізм, головна мета якого - дешевий голос на їх підтримку", - додав експерт в коментарі журналістам.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про підвищення тарифів на світло з 1 жовтня. Однак, її спростували в Міненерго, заявивши, що до кінця року ціни на електроенергію для населення - не зміняться.

"Міненерго і уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року залишається незмінною", - йдеться в офіційному повідомленні Міністерства.

У відомстві також нагадали, що тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 року.

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