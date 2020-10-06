Цих зірок знають в обличчя мільйони людей, тому стає ще цікавіше, як вони виглядали до своєї популярності
Зараз імена цих красунь з російського кінематографа відомі багатьом, проте в дитинстві вони, напевно, і не здогадувалися, що стануть настільки популярними, повідомляє Politeka.net. Майбутні знаменитості, в більшості своїй, росли, як звичайні діти. Подивімось, як вони виглядали в дитинстві.
Єлизавета Боярська народилася у 1985 році в родині відомих акторів Михайла Боярського і Лариси Луппіан. Мабуть, гени взяли своє і Ліза вирішила стати актрисою, як її батьки.
Ім'я Анастасії Заворотнюк стало відомо після виходу серіалу "Моя прекрасна няня". Мати зірки - народна артистка Росії Валентина Заворотнюк, а батько - телережисер, Юрій. З чуток, зараз 48-річна Анастасія бореться з раковим захворюванням, яке було діагностовано після народження другої дочки.
Українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте: "Чудова кішечка"
"Він називав нас мама і тато": Алла Пугачова біля труни ледь стримувала сльози
Схудла Каменських спустила сукню, здивувавши розмірами бюста в гірчичному бікіні: "Афродіта"
Українська Кардашьян у бікіні розбурхала небезпечною позою: "Якщо придивитися, можна побачити..."
Зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова заворожує своєю натуральною красою. Зараз їй 36 років, але здається, вік над нею не владний. Така розкішна дівчина народилася в простій родині.
Один з коментаторів зазначив, що актриса схожа на співачку Крістіну Орбакайте.
31-річна актриса Христина Асмус спочатку займалася спортивною гімнастикою, проте її зацікавила Акторська кар'єра. Зараз зірка активно знімається в різних проектах і вже зіграла кілька скандальних ролей. Сама зірка виховувалася в простій родині.
Скандальна телеведуча і актриса Лариса Гузєєва свого рідного батька ніколи не бачила, а мати, Альбіна, після закінчення інституту працювала вчителем історії в сільській школі. Зірка з дитинства мріяла стати актрисою, а її роль у фільмі "Жорстокий романс" принесла Гузєєвій великий успіх.
Нагадаємо, що відверта Христина Асмус зізналася, що регулярно виводить її з себе: «я ненавиджу...».
Як повідомляла Politeka, невгамовна Асмус після розлучення з Харламовим приголомшила провокаційним виглядом:"а без одягу краше".
Також Politeka писала, що пустотлива Асмус приголомшила перетвореннями, після розлучення з Харламовим понесло: "навіть не впізнати»".