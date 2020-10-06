Цих зірок знають в обличчя мільйони людей, тому стає ще цікавіше, як вони виглядали до своєї популярності

Зараз імена цих красунь з російського кінематографа відомі багатьом, проте в дитинстві вони, напевно, і не здогадувалися, що стануть настільки популярними, повідомляє Politeka.net. Майбутні знаменитості, в більшості своїй, росли, як звичайні діти. Подивімось, як вони виглядали в дитинстві.

Єлизавета Боярська народилася у 1985 році в родині відомих акторів Михайла Боярського і Лариси Луппіан. Мабуть, гени взяли своє і Ліза вирішила стати актрисою, як її батьки.

Ім'я Анастасії Заворотнюк стало відомо після виходу серіалу "Моя прекрасна няня". Мати зірки - народна артистка Росії Валентина Заворотнюк, а батько - телережисер, Юрій. З чуток, зараз 48-річна Анастасія бореться з раковим захворюванням, яке було діагностовано після народження другої дочки.

Зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова заворожує своєю натуральною красою. Зараз їй 36 років, але здається, вік над нею не владний. Така розкішна дівчина народилася в простій родині.

Один з коментаторів зазначив, що актриса схожа на співачку Крістіну Орбакайте.

31-річна актриса Христина Асмус спочатку займалася спортивною гімнастикою, проте її зацікавила Акторська кар'єра. Зараз зірка активно знімається в різних проектах і вже зіграла кілька скандальних ролей. Сама зірка виховувалася в простій родині.

Скандальна телеведуча і актриса Лариса Гузєєва свого рідного батька ніколи не бачила, а мати, Альбіна, після закінчення інституту працювала вчителем історії в сільській школі. Зірка з дитинства мріяла стати актрисою, а її роль у фільмі "Жорстокий романс" принесла Гузєєвій великий успіх.

Нагадаємо, що відверта Христина Асмус зізналася, що регулярно виводить її з себе: «я ненавиджу...».

Як повідомляла Politeka, невгамовна Асмус після розлучення з Харламовим приголомшила провокаційним виглядом:"а без одягу краше".

Також Politeka писала, що пустотлива Асмус приголомшила перетвореннями, після розлучення з Харламовим понесло: "навіть не впізнати»".