Гарік Харламов і Христина Асмус продовжують підтримувати зв'язок, незважаючи на розлучення

Так, російська зірка присвятила шоумену публікацію у своєму мікроблозі Instagram.

Актриса Христина Асмус вирішила підтримати Гаріка Харламова з прем'єрою серіалу "Гусар", в якому резидент Comedy Club зіграв головну роль.

Публікацію Христина Асмус супроводила знімком, на якому вона позує в прозорому комбінезоні.

"На цих зйомках я зрозуміла, що навіть не уявляла до цього, що таке важко... Але коли тебе оточують приголомшливі і нахрін божевільні люди, професійні і мега фанати своєї справи, не страшно взагалі нічого!.. А завтра ввечері знову Вмикай ТНТ і дивись прем'єру серіалу «Гусар»! Це буде 🔥 🔥 🔥 Вітаю Гаріка і всіх причетних з прем'єрою!",- написала актриса у своєму мікроблозі.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і засипали молоду зірку захопленими коментарями.

"Приголомшлива"," Христина, у Вас такі красиві костюми) ви Така в них витончена"," Ооо, красуня"," обожнюю ваші роботи", " Костюм бомба!", "Сама чарівність і краси", "Гарнішаєте на очах, Христина", "неймовірна", - написали вони під фотографією.

Раніше ми розповідали, що Христина Асмус після гучного розлучення з Гаріком Харламовим вирішила змінити амплуа.

Суду по кадрах в соцмережі, Христина Асмус повернулася в театр, де їй відвели роль "жертви". Зокрема, її колега, який грає роль деспота, запустив свої руки до неї під футболку, а також схопив за горло.

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