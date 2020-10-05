Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вразила розмірами своїх форм на відпочинку

Настя є однією з тих моделей, що співпрацюють з онлайн-магазином і займаються рекламою одягу і нижньої білизни. Саме тому в її Instagram на сторінці, де більше 11,7 мільйонів шанувальників, публікуються в основному фото з провокативних зйомок.

Дівчина намагається привернути до себе якомога більше уваги, а завдяки тому, що вона володіє незвичайною зовнішністю, це не є проблемою. Настя показує свої форми в міні-бікіні і бюст шостого розміру, відзначаючи, що пластики вона не робила.

На одному з фото видно, що Квітко відчуває себе максимально комфортно в білизні і купальниках, що зовсім не приховують її фігуру. Скромно заявляючи, що вона навіть "крутіше Кардашьян", модель продовжує отримувати сотні компліментів в мережі:

"Привіт як мило і красиво; Дай мені посмішку 😊; капець, яка булочка🍑 🍑; де ви були? Ти просто ангел; Хороший кекс з красивими вигинами😍; Люблю твою здобич❤❤; 😫 😫 😫 демони погублять тебе😍 😍; така мила кругла форма👌; який гарний пейзаж дуже люблю !!! 😘 😘 😘 💋 💕 ; тут 💙 💦 схожа на 👻 русалку !!! 💎 ; @paullliius я загіпнотизований; Вау дуже смачно".

Дівчина не любить скромничати, тому кожен день публікує досить зухвалі кадри в самих різних образах, які оголюють її принади по максимуму. Настя хапається бюстом шостого розміру, як правило, в одних мереживах, міні-бікіні або ледь помітній білизні. Саме тому її фото постійно обговорюють тисячі шанувальників.

Цього разу дівчині вдалося підкорити видом купальнику оранжевого відтінку незвичайного дизайну. Настя приміряла монокіні, верх якого виконаний у звичній формі комбінезона з лямками на гудзичках.

Дівчина зігнулася перед камерою, як би показуючи, що її бюст зовсім не прихований і може в будь-який момент «вислизнути». Саме тому фото виглядає досить провокативно.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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