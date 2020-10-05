Відома українська модель Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе на радість фанатів

На фото Мішель позує в шовковій сукні і без білизни. Красуня волосся залишила розпатланим, а сама дивилася в камеру. На перших двох знімках Андраде демонструвала свою фігуру, а на останньому - спокусливо влаштувалася на сходах. Фото вийшли досить цікавими, адже співачка не соромилася себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нереальна", "яка ж ти красива", "чарівна і прекрасна", "дорослішає дівчинка", "ти вирішила нас добити красивими фото", "мені терміново потрібно в лікарню, у мене передоз краси", "як ніби уривок з фільму 80х-90х", "що ти твориш Мішель, ну-ка не зупиняйся", "Вау яка крихітка шикарна", "ти неймовірна, дуже красиво заспівала", "від твоєї краси я втрачаю орієнтацію".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Мішель Андраде посвітила дивовижною фігурою в крихітному купальнику.

Уточнимо, що на фотографії Андраде позує в крихітному купальнику, ефектно присівши на камеру. Образ красуня доповнила ідеальним макіяжем і манікюром.

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