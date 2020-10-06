Зірка не дарма проводить багато часу в спортзалі

Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, одягла напівпрозору білизну

Зірка порадувала шанувальників жарким кадром в Instagram, пише Politeka.net. Сьюзі одягла боді, яке підкреслило її тонку талію і красиві груди.

Білизна блідо-зеленого кольору виглядала ідеально на фігурі красуні. Глибоке декольте оголило "шовкову" шкіру знаменитості, а вирізи з боків - стегна.

Ноги зірки накачані завдяки наполегливим тренуванням в спортзалі.

Зірка злегка вигнулася, відставивши стегно в сторону. Кортес відкинула голову назад, піднявши волосся. Вона закрила очі, ніби отримуючи насолоду від власної краси свого тіла.

У пості Кортес розповіла, що ділиться фото гарячіше на одному з сайтів і запросила його відвідати.

За шість годин публікація зібрала понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що зірка виглядає неймовірно і її знімки завжди "ТОП".

"Гаряче!", - поділився враженням один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес позувала на шезлонгу, красиво вигнувшись. Вона показала результати своїх частих тренувань, влігшись в досить сміливій позі.

Модель зав'язала крихітний купальник на маленьких бретельках. Позаду був грайливий бантик. Красуня блиснула красивою рівною спинкою.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес почала протест проти президента футбольного клубу "Барселона", затятою фанаткою якого вона є. Причому висловлює своє невдоволення модель вельми небанальним способом.

На кадрах Сьюзі сама вийшла на футбольне поле в спокусливих стрінгах, короткому топі, бутсах і гетрах.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць у відвертому боді потрясла засмаглими "булочками": "красива кішечка".

Як повідомляла Politeka, господиня найкрасивіших сідниць влаштувала стриптиз на футбольному полі, засвітивши солодкі місця.

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць заманила в ліжко, залишившись в стрінгах.