Меган Маркл своєю поведінкою серйозно приголомшила королівську сім'ю
Про це пише таблоїд Daily Mirror.
Як запевняє письменник Роберт Лейсі, члени королівської сім'ї не знали, що робити з дружиною принца Гаррі, а її стан викликає побоювання.
"Потрібно розуміти, що вся монархічна стратегія побудована на взаємній підтримці всіх членів королівської сім'ї. А Меган все це змінила. Вона непроста людина, і у неї небезпечно високий рівень віри в себе», - запевняє Роберт Лейсі.
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За його словами, ситуацію погіршувало те. що принц Гаррі не старший син принца Чарльза і тому навряд чи стане королем.
«Вони ніколи не знали, що робити з молодшими синами, не кажучи вже про дружин молодших синів», - продовжив письменник.
Раніше ми розповідали, як родич Кейт Міддлтон накинувся на принца Гаррі і Меган Маркл.
55-річний Гері Голдсміт опублікував кілька постів у соцмережах, в яких стверджував, що герцогам Сассекським варто поводитися скромніше.
«З такою кількістю всього, що відбувається у світі, ці дві ляльки все ще жадають уваги! Будь ласка, заткніться і виховуйте свою дитину. Досить базікати і бути таким вимогливим", - емоційно написав Гері.
Більш того, дядько Кейт Міддлтон особисто звернувся до принца Гаррі і заявив, що ставлення оточення Єлизавети II до нього вже ніколи не буде колишнім.
Нагадавши, чоловік Єлизавети II розлючений поведінкою Меган Маркл і принца Гаррі
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