Поп-діва української естради Ірина Білик не перестає дивувати фанатів зовнішнім виглядом, незважаючи на свій вік

Як відомо, цього року Народна артистка України відзначила свій ювілей, їй виповнилося 50 років. Однак незважаючи на вік, виглядає артистка просто бездоганно, пише Politeka.net.

На її офіційній сторінці в Instagram періодичний з'являються фотографії, на яких вона постає в несподіваних образах, ділиться знімками з відпочинку, а також показує свого маленького сина.

На новому фото Ірина Білик приміряла на собі образ з книги модного автора Ніколаса Димитрова»Дилер реальності".

Також на знімку Ірина показала свого 4-річного сина Табріза, який з'явився на світ від режисера Аслана Ахмадова. Співачка перебуває в гостьовому шлюбі і не відчуває з цього приводу ніяких незручностей. Вона зізнається, що з Асланом знайшла справжнє жіноче щастя.

«Я завжди була принципова в області захисту прав і свобод, може тому сексуальна і небезпечна Августа - глава секретної медіа-корпорації, здалася мені мало не богинею справедливості, яка в романі творить закони для нової раси супер людей. Боги не задають питання і не відповідають на них-вони лише беруть верх і вимагають виконання своєї волі. Якою буде ваша?» ,- написала в підписі до знімків.

Треба сказати, що фанати не залишилися осторонь і засипали свою улюбленицю захопленими коментарями.

"Неземна", " Богиня! Напишіть пісню за мотивами цієї книги, буде цікаво», "Синок-красень !!! Мама-супер !!!", "Який гарний малюк, весь в маму", - пишуть в мережі.

Раніше ми розповідали про те, що нещодавно Білик поділилася сміливим чорно-білим знімком, на якому з'явилася в оголеному вигляді, обмотаною лише білою фатою. Якщо дивитися на фото, то здається, що троїться в очах, так як на знімку відображено три обличчя співачки. Це так і задумано за допомогою спецефектів, які надають особливу чарівність.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала фото старшого сина.

А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела в світ синів і невістку, Лорак не витримала.

Також Politeka повідомляла, що роздягнений красунчик-чоловік Ірини Білик показав свій "гріх".