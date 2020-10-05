До чого ж гарна

Ангел Victoria's Secret, бразильська модель Жизель Олівейра вразила неймовірно зухвалим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, зроблених на вулиці. Дівчина була одягнена в коротенькі шортики із зав'язками з боків. Коли Жизель поверталася боком, її округлі стегна трохи оголювалися. Зверху красуня одягла шкіряну сорочку, яку вона розстебнула, оголивши свій плоский засмаглий животик.

Образ Олівейра доповнила брендовою сумкою і чобітками. Виглядала модель дуже спокусливо. Судячи з усього, саме так вона спокушає чоловіків.

Всього за 40 хвилин пост Олівейри зібрав 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"О боже", "Відмінна робота пана фотографа. Відмінні фото", "я люблю твої шорти", "Приголомшлива", "Мені подобається цей стиль", "Космос", "красива і чудова моя любов", "Богиня!", "Мій бог", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що зірка Victoria's Secret посвітила пишними грудьми на радість фанатів. Дівчина позувала в капелюшку і білому топі. Вона нахилилася таким чином, щоб її соковиті «персики» дивилися в камеру. Топік апетитно здавив її головну гордість. Варто відзначити, що Олівейрі пасують всі образи, тому вона сміливо експериментує з одягом.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра відчинила піджак і показала, що під ним ховає: "як Snoop Dogg".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в сміливому топі покрасувалася перед камерою.

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра прогулялася по вулиці в пір'ї і тісному топі: "Королева епатажу".