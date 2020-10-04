Колишня кохана українського співака Віталія Козловського влаштувала пікантну фотосесію і показала її в мережі

Відповідний відеоролик телеведуча розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Раміна вбралася в чорний комплект нижньої білизни, а поверх нього накинула світлий лаковий плащ, розстебнувши верхні гудзики. Незважаючи на верхній одяг всі погляди фанатів були прикуті до розкішного декольте красуні, яке вона без сорому демонструвала. Також на руки вона одягла прозорі рукавички.

Гаряча брюнетка крутилася перед камерою, повертаючи голову то в одну сторони, то в іншу, а також кокетливо посміхалася, всім своїм виглядом спокушаючи шанувальників.

Користувачі мережі не залишилися байдужими і почали обговорювати зовнішній вигляд телеведучої.

"Красива», «Ідеальний образ», "Стильно неймовірно", - висловилися люди в коментарях.

Не так давно ми повідомляли, що Раміна Есхакзай поділилася спокусливим знімком з відпочинку.

На фото вона позувала в неймовірно красивому леопардовому купальнику, який підкреслив її апетитні форми. На фото можна прекрасно розглянути спокусливі стегна дівчини, її апетитну груди. Красуня закрила очі, насолоджуючись моментом.

Нагадаємо, що Раміна Есхакзай влаштувалася на підлозі, виваливши пишний бюст в тісному ТОПі: ідеальний ракурс.

А ще Politeka повідомляла, що біда трапилася у екс-нареченої Козловського, терміново потрібна допомога: "втратила малюка...".

Також Politeka писала, що Раміна Есхакзай втратила свою дитину, фото:"серце розривається".