37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка відома в Україні за роллю Роксолани в «Величному столітті», здивувала незвичайною зачіскою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала селфі, на якому постала в дуже молодіжному образі. Узерлі зробила модну серед молодих виконавиць зачіску з ріжок. Вона фотографувалася біля вікна, щоб світло і тінь грали у неї на обличчі.

Варто відзначити, що виглядала актриса чудово. Сміливий експеримент вдався, так як зачіска прийшлася їй до лиця. Актриса одягла яскраву помаранчеву водолазку, яка надала теплоти фото. Образ вона доповнила красивим намистом і сережками.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі взяла участь у новій зйомці. Актриса вбралася в чорне пальто з гудзиками, а волосся зібрала в акуратний пучок. Хвилясте пасмо у обличчя додало образу завершеності.

Як відомо, Узерлі зараз готується стати матір'ю вдруге. Про це сама зірка нещодавно розповіла своїм шанувальникам. У актриси вже є дочка Лара, яку вона народила від турецького бізнесмена. Чоловік розлучився з актрисою, коли вона була на четвертому місяці вагітності. Це послужило приводом для нервового зриву у Мер'єм.

Зараз актриса не афішує свого обранця, але турецькі таблоїди пишуть, що Узерлі вагітна від американця, з яким живе в Берліні.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала видом в реальному житті: "Просто диво!".

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