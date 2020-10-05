Погода в Україні 5 жовтня придумає нове випробування для частини громадян, їх заллють грозові дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків з Українського гідрометеорологічного центру.

Так, на заході України будуть сильні дощі з грозами. Попри це, повітря прогріється до 21-24 градусів зі знаком «плюс». Вночі ж похолодає до 11-14 за Цельсієм.

Українцям на півночі варто очікувати невеликої хмарності, а жителям Житомирської області – дощів з грозами. Стовпчик термометра у світлий час доби прогріється до 20-23 зі знаком «плюс», а ось вночі охолоне до 9-15 за Цельсієм.

Центральні регіони сьогодні дощі обійдуть стороною, тут очікується 20-23 тепла вдень і відчутна хмарність. Вночі ж стовпчик термометра покаже від 11 до 13 градусів.

Схожа ситуація буде і на півдні України: стовпчик термометра прогріється до 20-23 градусів тепла. Небо, правда, затягне хмарами. У нічний час доби похолодає до 11-18 зі знаком «плюс».

На сході синоптики прогнозують від 21 до 23 градуси за Цельсієм, які вночі змінять менш комфортні 7-10 тепла. Дощу не буде, хоча можлива хмарність.

Синоптики з Укргідрометцентру стверджують, що в Києві та області сьогодні буде близько 19-21 тепла і без дощів. Вночі ж вони прогнозують від 12 до 15 за Цельсієм.

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