Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вразила формами в купальнику "комбінезоні"

Дівчина не любить скромничати, тому кожен день публікує досить зухвалі кадри в самих різних образах, які оголюють її принади по максимуму. Настя хапається бюстом шостого розміру, як правило, в одних мереживах, міні-бікіні або ледь помітній білизні. Саме тому її фото постійно обговорюють тисячі шанувальників.

Цього разу дівчині вдалося підкорити видом купальнику оранжевого відтінку незвичайного дизайну. Настя приміряла монокіні, верх якого виконаний у звичній формі комбінезона з лямками на гудзичках.

Дівчина зігнулася перед камерою, як би показуючи, що її бюст зовсім не прихований і може в будь-який момент «вислизнути». Саме тому фото виглядає досить провокативно.

Ось як реагують фанати:

"Дівчина, це межа спокуси😍 🔥 🔥; ваші форми просто чарівні; я люблю розслабитися на пляжі також як і ти; я хочу обійняти тебе; милуючись твоїм красивим тілом божеволію😍 😋; я теж люблю сонце; я хочу насолоджуватися цим прекрасним тілом; тут суцільна пристрасть❤️❤️; в голові одні поцілунки; вони такі великі, Настя; під такою вагою не встояти; ви не боїтеся, що сі*юльки випадуть?; Чудово».

Ми також писали, що модель прославилася завдяки незвичайній зовнішності, яку, як вона запевняє, можна назвати натуральною. Анастасія приховує, скільки пластики зробила насправді. Пишні форми знаменитості виглядають дуже переконливо, адже при талії 60 см дівчина важить більше сімдесяти кілограм, а її бюст шостого розміру вона зовсім не ховає, за що і отримує сотні коментарів з обговореннями її зовнішнього вигляду.

Інше, шанувальників у Квітко набагато більше, ніж недоброзичливців. Дівчина щодня публікує в Instagram фото з відпочинку і приміряє нові бікіні в рамках роботи над рекламою з новими магазинами білизни.

На одному з фото Настя в червоному бікіні без принтів і прикрас змогла підкреслити форми по-новому, адже вона найчастіше віддає перевагу пляжні вбрання більш відкритого і сміливого дизайну.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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