Напередодні шостого прямого ефіру "Танців з зірками" Ольга Фреймут вирішила розповісти, чи є конфлікт з Кухар постановкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча затіяла рубрику відповідей на питання. Одне з питань стосувалося конфлікту на шоу, який вже два ефіри обговорюють телеглядачі. Ольга разом зі своїм партнером по «Танцях» Іллею Падзіною вирішила відповісти на це питання.

"Взагалі, я не працюю за сценарієм, мені більше подобається імпровізація. Так тоді захотілося сказати. Ілля стискав мені руку, мовляв, не треба, не треба, тільки не це. Але я Каті сказала, і чомусь це всім запам'яталося", - зазначила Фреймут.

Як відомо, на третьому ефірі Фреймут висловила одній із суддів шоу все, що вона про неї думає. Ольга заявила, що Кухар не завадило б сходити до церкви покаятися замість того, щоб сидіти в суддівському кріслі і критикувати всіх.

Пізніше цей конфлікт отримав продовження, і Фреймут подарувала Кухар ножиці, щоб та «підрізала собі язичок». Варто відзначити, що багато телеглядачів вважають цей конфлікт постановочним, так як ходять чутки, що в житті Кухар і Фреймут подружки. Крім цього, на шоу часто створюють конфліктні ситуації, щоб привернути увагу глядачів.

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