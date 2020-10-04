Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала ідеальний кадр з фотосесії в одних мереживах
Модель вже давно співпрацює з магазинами одягу, тому в її профілі в Instagram в основному лише з робочих зйомок. Постановочні кадри демонструють, як дівчина виглядає в стильній і дорогій білизні.
До того, як стати популярною в мережі Ебі була простою офіціанткою і багато разів змінювала роботу, поки шукала себе. Після того, як вона зрозуміла, що її зовнішність досить незвичайна, дівчина почала змінювати свій стиль і досить швидко її помітили. Тепер Ебі підкорює мережу найгарячішими фото з реклами білизни.
Наприклад, в білому мереживному образі з акуратною вишивкою на тонких лямках і з мокрим волоссям вона виглядала дуже спокусливо. Деякі користувачі порахували це одним з кращих образів Ретчфорд:
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"Ти не зможеш зруйнувати моє життя, якби ти була в ній, кращий зухвалий образ, тільки мережива, клас; Краса нижньої білизни; Www perfekt mmm forte ❤️Ха! Ваша картинка чудова !! лол; Ти ангел. Я люблю тебе; це красиве тіло😍 😍❤️❤️🔥 🔥; красиво😘 😍; Фантастична жінка з прекрасним тілом; чудовий образ; моє життя вже зіпсована, але з тобою набагато краще».
Ми також писали, що модель Ебі Ретчфорд стала знаменита після того, як завела Instagram і почала ділитися своїми кадрами з фоловерами. Дівчина не знала, що саме її зовнішність принесе їй великий успіх. Після того, як у неї з'явилася власна аудиторія, Ебі почала працювати моделлю і займається цим досі.
Дівчина рекламує одяг, Піжами і модну білизну, тому в Instagram також нерідко з'являються модні підстановочні кадри в жарких образах. Примітно, що домашні і більш живі фото збирають навіть більшу кількість відгуків, ніж фото для журналів.
На одному з таких фото Ебі позувала в укороченій світлій маєчці і нижній частині бікіні з різнобарвної тканини. При цьому на Селфі видно, що дівчина явно збирається відпочивати на пляжі, тому і приміряє літній образ в гардеробній.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"