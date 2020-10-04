Багато хто порушує ці правила

Українцям нагадали про значні штрафи, які вже діють в країні

Зазначається, що перевізники в Україні ризикують отримати чималі штрафи, про багато з яких вони навіть не підозрюють, пише Auto.bigmir.net.

Так, водіїв громадського транспорту можуть оштрафувати за відмову возити пільгових пасажирів, а також за висадку пасажирів в недозволеному місці, чим грішать багато водіїв.

На даний момент за висадку пасажирів у недозволеному місці водіїв громадського транспорту можуть оштрафувати на 225 гривень. За відмову безкоштовно возити пільгових пасажирів водіям загрожує штраф у сумі 170 гривень, а за порушення режиму відпочинку та роботи – 340 гривень. Крім цього, водіям не можна брати більше пасажирів, ніж це передбачено технічною документацією. Цю норму регулярно порушують, адже штраф за порушення становить лише 170 гривень.

При цьому, для водіїв таксі в Україні штрафи більш істотні. Так, за перевезення пасажирів без ліцензії таксистам доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень.

У кожного таксиста в машині повинен бути тахограф, який контролює режим роботи водія. Якщо він відсутній, водієві загрожує штраф у розмірі 680 гривень.

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