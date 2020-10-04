Українцям нагадали про значні штрафи, які вже діють в країні
Зазначається, що перевізники в Україні ризикують отримати чималі штрафи, про багато з яких вони навіть не підозрюють, пише Auto.bigmir.net.
Так, водіїв громадського транспорту можуть оштрафувати за відмову возити пільгових пасажирів, а також за висадку пасажирів в недозволеному місці, чим грішать багато водіїв.
На даний момент за висадку пасажирів у недозволеному місці водіїв громадського транспорту можуть оштрафувати на 225 гривень. За відмову безкоштовно возити пільгових пасажирів водіям загрожує штраф у сумі 170 гривень, а за порушення режиму відпочинку та роботи – 340 гривень. Крім цього, водіям не можна брати більше пасажирів, ніж це передбачено технічною документацією. Цю норму регулярно порушують, адже штраф за порушення становить лише 170 гривень.
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При цьому, для водіїв таксі в Україні штрафи більш істотні. Так, за перевезення пасажирів без ліцензії таксистам доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень.
У кожного таксиста в машині повинен бути тахограф, який контролює режим роботи водія. Якщо він відсутній, водієві загрожує штраф у розмірі 680 гривень.
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