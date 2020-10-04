23-річна українська співачка Мішель Андраде порадувала публіку "смачним" знімком
Як передає Polliteka.net, фаворитка репера Потапа опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому вигляді і розкутій позі.
Так, гаряча брюнетка в леопардових стрипах, темних коротких шортах і топіку позувала біля жердини. Дівчина сіла і розсунула ніжки, без тіні збентеження продемонструвавши все, чим її нагородила природа.
"Pol milliona na YOUTUBE 🦋 💔 спасибі велике🙏", - підписала фото зірка, вочевидь, маючи на увазі, перегляди під своїм новим кліпом на пісню Tonight, прем'єра якого відбулася днями.
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Користувачі за лічені хвилини поставили тисячі "лайків", засипавши юну красуню компліментами.
"Яка💗😍"
"Сподіваюся на цьому кліпі буде 20🍋 або навіть більше, повір цей кліп цього заслуговує 🥵 😍♥️"
"Гаряча 🔥 🔥 🔥 mamasita👍"
"Що за красуня в моїй стрічці?😍🥵"
"Omg, що це за красуня?😍💔"
"Кліп дуже душевний і красивий. Спасибі всій вашій команді за цей шедевр. Вже з нетерпінням чекаємо альбом і тур ☺"
Раніше ми повідомляли, Мішель приголомшила публіку видом в білій сукні, натягнутому на голе тіло. Тонка тканина не приховала пікантних вигинів і округлостей. Дівчина позувала на вулиці, театрально підкинувши руки вгору.
"Хотіла поділитися з вами, що завдяки кліпу спробувала дуже багато що вперше! Наприклад, перший раз літала на такому літаку, поруч з пілотом!
І звичайно ж, я стала chica piloto - я керувала літаком!", - розповіла про свій евстремальний досвід Андраде.
Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".
Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному ТОПі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це..."