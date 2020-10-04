23-річна українська співачка Мішель Андраде порадувала публіку "смачним" знімком

Як передає Polliteka.net, фаворитка репера Потапа опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому вигляді і розкутій позі.

Так, гаряча брюнетка в леопардових стрипах, темних коротких шортах і топіку позувала біля жердини. Дівчина сіла і розсунула ніжки, без тіні збентеження продемонструвавши все, чим її нагородила природа.

"Pol milliona na YOUTUBE 🦋 💔 спасибі велике🙏", - підписала фото зірка, вочевидь, маючи на увазі, перегляди під своїм новим кліпом на пісню Tonight, прем'єра якого відбулася днями.

Користувачі за лічені хвилини поставили тисячі "лайків", засипавши юну красуню компліментами.

"Яка💗😍"

"Сподіваюся на цьому кліпі буде 20🍋 або навіть більше, повір цей кліп цього заслуговує 🥵 😍♥️"

"Гаряча 🔥 🔥 🔥 mamasita👍"

"Що за красуня в моїй стрічці?😍🥵"

"Omg, що це за красуня?😍💔"

"Кліп дуже душевний і красивий. Спасибі всій вашій команді за цей шедевр. Вже з нетерпінням чекаємо альбом і тур ☺"

Раніше ми повідомляли, Мішель приголомшила публіку видом в білій сукні, натягнутому на голе тіло. Тонка тканина не приховала пікантних вигинів і округлостей. Дівчина позувала на вулиці, театрально підкинувши руки вгору.

"Хотіла поділитися з вами, що завдяки кліпу спробувала дуже багато що вперше! Наприклад, перший раз літала на такому літаку, поруч з пілотом!

І звичайно ж, я стала chica piloto - я керувала літаком!", - розповіла про свій евстремальний досвід Андраде.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному ТОПі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це..."