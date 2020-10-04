Американська фітнес-модель Ана Чері показала жаркий кадр, зроблений на пляжі

Ана не любить бурхливий відпочинок, тому відпочиває найчастіше на пляжі біля будинку або відправляється на курортні раз в пару місяців на екзотичні острови або ж просто в закриті зони відпочинку. При цьому дівчина з радістю демонструє літні образи в бікіні. Спортсменка намагається стежити за тілом по максимуму, але їй не подобаються дієти – Ана просто відмовляється худнути.

Дівчина є власницею бренду спортивного одягу, тому в її профілі багато фото в спортивних костюмах, проте шанувальникам більше до душі фото в бікіні. Ана любить яскраві образи і завжди одягає купальники з принтами. Цього разу бікіні з рожевої тканини з квітковим принтом виглядав дуже вдало на засмаглій шкірі.

"Ця відпустка була настільки розслаблюючою, що не буде особливого змісту, але це те, що ти повинен робити в справжній відпустку, вірно? Спіть, їжте, розкладайтеся на пляжі і лежіть, живіть моментом 💫 🌅 це було так мило🙌 🏼", - пише Ана під фото.

Ось як реагують шанувальники:

"Абсолютно все на цій картинці. Млинець. 💙 💙 ; Малятко просто не знає скромності; це завжди добре, коли така відпустка; хотілося б більше яскравих кадрів; красиве тіло ммммм🔥; чудово; красива картинка 🌷; така красива💕 💕; підводне плавання було досить крутим; ❤ ️ приємно! ..який ваш зріст і вага?; Твоя фігура відмінна; так, я повністю згоден з тобою; Вау дуже жарко; так виглядаєш чертовски круто🔥 🔥; У королеви чарівне тіло».

До цього Ана приміряла кремову сукню з акуратними розрізами на стегнах і показала сідниці в бікіні. В черговий раз зірці вдалося підкреслити свої пишні форми у вдалому ракурсі. Як відомо, дівчина не соромиться свого тіла і навіть заявляє, що не бачить сенсу худнути і шкодити собі:

"🍋 🍋Зроби лимонад !! Гарного четверга! Fashionnovapartner # мода # лимони дивись мої історії", - написала Ана під постом.

Ось як реагують фанати:

"Абсолютно приголомшлива; Абсолютно красиво! 🔥 😍 🌹 ; чудово👍; яка милашка😗 😍 😗; одягнена і все одно може спокушати; такий твердий погляд; @ fashionnova яке це плаття в пошуку?; Ти прекрасна; ця твоя посмішка приголомшлива".

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