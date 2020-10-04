35-річна зірка фільмів "Квартал 95" Анастасія Задорожна днями розпрощалася з "холостим" життям

Як передає Politeka.net, щаслива актриса ділиться фото з новоспеченим чоловіком у своєму мікроблозі в Instagram. Правда, імені свого обранця зірка не називає.

На останньому знімку Анастасія показала ніжний поцілунок: вони з чоловіком начепили одну на двох захисну маску, приховавши "інтимний" момент - вийшло оригінально і забавно.

"Хороша парочка: Баран та Ярочка", - придумала веселий підпис Задорожна.

До цього дівчина виставляла знімок з тату-розписами на своєму пальці і зап'ясті чоловіка.

"Оооо! Вітаю!!!!"

"Друзі, щастя Вам на довгі роки!😘"

"Одна маска на двох. 🔥🔥🔥"

"Ніякої соц. дистанції ваще))"

"Не зрозумію з чим вітаєте, з татуюванням?" - "я ще бачу каблучку на правій руці😏"

"Пара скріпила свій союз ось так нетривіально! Цей пост про любов, а не про тату, панове! Побажаємо щастя! 💞"

Раніше ми повідомляли, Задорожна вразила атмосферним знімком. Завдяки вдалому освітленню і ракурсу, фото з усміхненою Настею вийшло вельми красивим. Скуйовджена актриса сиділа на підвіконні в білому брючному костюмі, блиснувши пікантною "смужкою" в розкритому піджаку.

"Love♥️", - коротко підписала фото Задорожна.

"Яка ж ти очаровашка 😍"; "принадність 👏"; "Настуся улюблена!!! Ти прекрасна!!! Мила!!!😍"; "Кого...😮 "; "Ангел❤️", - відреагували користувачі.

Нагадавши, гаряча зірка фільмів із Зеленським приголомшила зміною в житті: "Ну, ніфіга собі!".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Задорожна дала пораду всім жінкам, з чого почати весну.

Також Politeka писала, що сліпуча красуня з фільмів " Квартал 95 "потрясла розкутою позою:" Ох, можна..."