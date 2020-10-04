Російська зірка Наташа Корольова знайшла собі партнера для дуету

Відповідний Відеоролик співачка виставила у своєму Instagram.

Як відомо, після скандалу з Тарзаном Наташа Корольова вирушила на гастролі по російських містах.

Цього разу зірка виступала в Костромі, де з нею в дуеті співав її син Архип.

Візитною карткою королевою і Тарзана була композиція Олексія Рибнікова "Я тобі, звичайно, вірю", але після скандалу зі зрадами співачка вирішила внести деякі зміни.

Так, Наташа Корольова вирішила проміняти Тарзана на сина Архипа, якому випав шанс спробувати свої сили в шоу-бізнесі. Спадкоємець зірок мріє про сольну кар'єру, тому виконання композиції Рибникова може цьому посприяти.

"Я тобі, звичайно, вірю, мамо", - зворушливо проспівав Архип під час виступу на сцені.

Сама ж Наташа Корольова подякувала фанатам за душевний прийом.

"Спасибі Кострома за душевний прийом! Ви вдихнули в мене сили і енергію!",- йдеться у підписі до відеоролика в Instagram.

"Чому чим старше вона стає, тим більше стає схожа на клоунесу?", "Люди, навіщо поливати людину брудом? У неї шикарний голос, шикарна зовнішність. Кожен третій коментар-образа", "над Бузовою сміємося, а це ще що Наташа біда, виглядає все це вульгарно і дешево", "зради чоловіка взагалі не засмутили?", "Який низький піар", "Наташа! У тебе все буде добре! Дуже навіть добре! Тебе чекає велика любов. Ти це заслуговуєш", - своєрідно відреагували на ролик фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали про скандал, в який вляпався Тарзан (Сергій Глушко).

За інформацією журналістів, стриптизер зрадив Наташі Корольовій з маловідомою актрисою Анастасією Шульженко. Пізніше Тарзан записав відеозвернення, в якому визнав, що зраджував дружині з двома дівчатами, і пообіцяв їх притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що Наташу Корольову і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою

А ще Politeka писала, що спливла несподівана правда про Тарзана до знайомства з королевою

Також Politeka повідомляла, що Собчак жорстко провчила Тарзана після зради Корольовій, скандальні кадри