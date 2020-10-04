Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", поділилася ніжним фото з відпочинку

Дівчина кожен день публікує різні фото з відпочинку, при цьому намагаючись не розповідати про особисте життя і ретельно приховуючи зайве від публіки все, що стосується відносин. У профілі Демі є тільки провокативні фото, на яких вона позує в найпікантніших образах з білизною або в купальниках.

На одному з сонячних кадрів Демі також вдалося здивувати ніжною посмішкою. Превью кадр зі зйомки Демі в чорному монокіні сподобався багатьом фанатам, адже дівчина виглядала природно і незвично мило. Як правило, Роуз показує більш відверті пози в крихітних бікіні, навряд чи приховують найголовніше.

Ось що пишуть фанати:

"Тепер я знаю, що люди мають на увазі, коли говорять, що ваша посмішка сяє на обличчі, як показують ці фотографії; Привіт, як справи, я впевнений, сеньйорита, тепер Я розумію, добре?; Asi es mas hermosa 😍; Прекрасно 🌹 посмішка😍; Кожна фотографія, на якій ви знаходитесь, просто приголомшлива, спасибі @demirosemawby; найсолодша картинка ✌️; Прекрасна посмішка; 😯 👌 ці щоки доповнюють одну чудову посмішку. 😘🤗».

Демі Роуз горда володарка шостого розміру грудей і це при зрості 157 і з дивно тонкою талією. Дівчина може з легкістю похвалитися значними достоїнствами в самих різних ракурсах і абсолютно не соромлячись. Справа в тому, що в підлітковому віці Роуз сиділа на жорсткій дієті, комплексуючи з приводу своєї ваги.

Після того, як її спроби схуднути провалилися і закінчилися тим, що вона потрапила в лікарню, Демі вирішила більше не терзати себе, а прийняти такою, якою вона є.

Саме завдяки ефектній зовнішності і своїм пишним формам Роуз і прославилася. Тепер вона з радістю ділиться в Instagram своїми кращими фото з модельних зйомок. Однак, навіть домашні Селфі викликають серед фанатів ажіотаж. Наприклад, фото, на якому Демі позувала лише в червоному ліфчику з нереальним вирізом в зоні декольте, відразу ж отримало кілька сотень відгуків.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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