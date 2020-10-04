Незважаючи на те, що гривня знецінилася останнім часом, зараз немає фундаментальних причин для девальвації

Про це пише Finance.ua.

Як зазначив експерт Олег Пендзін, зміцнення гривні до долара позитивно впливає на симпатії виборців до чинної влади і навпаки.

Економіст Віктор Скаршевський запевняє, що зараз немає серйозних причин для коливань курсу долара і знецінення гривні, але за останні півтора місяці національна валюта впала на 99 копійок.

За словами Пендзіна, Національний банк, маючи резерви в розмірі 29 млрд, міг за допомогою регулярних продажів валюти і не опускати курс нижче 28 грн/$.

"Були побоювання, що різко знизиться приплив валюти від гастарбайтерів (у 2019 році, за даними НБУ, заробітчани забезпечили Україну валютою в сумі 12 млрд доларів), але статистика показує, що просідання становить всього мінус 5%. Неможливість турпоїздок до Європи призвела до того, що мільярди доларів, які витрачалися нашими співгромадянами за кордоном, залишилися в Україні і поповнили пропозицію валюти. З початку 2020 року продаж валюти населенням перевищив на 1,2 млрд доларів її покупку", - пояснив Скаршевський зростання попиту на валюту на останні шість місяців.

Раніше ми розповідали про новий курс валют наступного тижня. Думки фахівців розділилися: ціна на валюту може як і піднятися, так і опуститься.

Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин стверджують, що вартість долара продовжить зростати на 5-6 копійок.

"Але до кінця першої декади жовтня очікую курс в коридорі 28,4 - 28,5 грн/Долар", - зазначив Охріменко.

Схожий прогноз зробив і Андрій Шевчишин. За його словами, курс досягне позначки в 28,5 гривні за долар.

Нагадаємо, що курс валют в Україні змінився: експерти навали причини різкого подорожчання долара

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