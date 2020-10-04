Меган Маркл і принца Гаррі жорстко критикують навіть після втечі з королівського палацу

Про це пише таблоїд OkMagazine.

Цього разу екс-гергоцов Сассекських розкритикували нібито за втручання в політику, в тому числі британську, навіть після від'їзду з країни.

З гучними звинуваченнями виступив дядько Кейт Міддлтон. Зокрема, 55-річний Гері Голдсміт опублікував кілька постів у соцмережах, в яких стверджував, що герцогам Сассекським варто поводитися скромніше.

«З такою кількістю всього, що відбувається у світі, ці дві ляльки все ще жадають уваги! Будь ласка, стуліть пельку і виховуйте свою дитину. Досить базікати і бути таким вимогливим", - емоційно написав Гері.

Більш того, дядько Кейт Міддлтон особисто звернувся до принца Гаррі і заявив, що ставлення оточення Єлизавети II до нього вже ніколи не буде колишнім.

"Гаррі, ти втратив нашу любов і повагу. Меган, ти сильно помиляєшся. А тепер замовкніть, будь ласка, ми у Великобританії всі зайняті порятунком життів і економікою", - продовжив дядько Кейт Міддлтон в соцмережах.

Раніше ми розповідали, що Гаррі і Маркл своєю поведінкою розлютили принца Філіпа.

Герцог Единбурзький був змушений пожертвувати своєю кар'єрою на флоті, оскільки вирішив підтримувати Єлизавету II, що увійшла на престол в 1952 році.

І він вкрай обурений і розчарований, що колишня зірка Голлівуду Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Гаррі, не послідувала його прикладу.

Нагадавши, Меган Маркл і принц Гаррі не догодили американцям, спливли скандальні деталі.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Маркл вперше став батьком, зворушливе фото.

Також Politeka писала, що проблеми обрушилися на Маркл з вини Гаррі, скандал набирає обертів.