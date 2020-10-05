Відома телеведуча Катя Осадча і співачка Настя Каменських засвітилися разом з Юрієм Горбуновим та Олексієм Потапенком

На фото зірка здалася в жовтій кофті і червоній спідниці. Волосся Осадча вирішила залишити розпущеним. Поруч стояв Горбунов в чорних штанях і толстовці, а за ним Настя Каменських. Можна побачити і Потапа, а також ще двох невідомих людей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ще та була вечірка. Кумівство ніхто ще не відміняв", - написав Горбунов.

Фанати, включаючи Потапа і Каменських, поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Горбунович вже не той", "Катя, не старайся бути нижче ростом", " чим вам ще зайнятися? "Тепленькі"," Позолотили осінь"," красиві"," Ви прекрасні, Катюша і Юра", " які ви Класні, ну прямо моя сім'я.

Повідомлялося, що 33-річна українська співачка Настя Каменських, якій вдалося схуднути, приголомшила своєю ініціативою.

Фігуриста Каменських, яка, не соромлячись, демонструє свої апетитні принади, придумала, як привернути увагу публіки. Зірка розповіла про свій спортивний інтенсиві і про те, які, на її думку, вправи - найкращі для тіла.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав

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