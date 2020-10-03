Український кулінар і переможець шоу «Майстер Шеф» Євген Клопотенко розкрив секрет ідеального вінегрету без картоплі, але з авокадо

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Сорян, #гастроприхожани, але я запхав свій ніс у святиню. Не втримався. Взяв вінегрет і замінив картоплю на авокадо. І горішків насипав. І овочі не зварив, а запік. І ще дечого накоїв. Кароче, ще той бешкетник. Але смачно вийшло. Я не міг зупинитися. Перестав їсти лише тоді, коли вимазав своїми вусами дно миски. Спробуйте і ви, тому що там такий баланс всього, шо зійти з розуму можна. Бест вінегрет Евер, простигосподи», - йдеться в повідомленні.

Для приготування вінегрету знадобиться:

1 буряк

1 морква

1 жменька лісових горіхів

1 авокадо

2-3 ст. л. соняшникової олії

1-2 С. Л. бальзамічного оцту

1 ч. л. французької гірчиці в зернах

Сіль\перець

Рецепт

Буряк і моркву ретельно вимийте й обсушити паперовим рушником. Оберніть фольгою і запікайте в духовці при температурі в 180 градусів 1-1,5 години. Після цього дайте продуктам охолонути, а вже після цього почистьте їх. Наріжте середнім кубиком.

Авокадо розріжте навпіл, приберіть кісточку і ложкою виберіть м'якуш. Також наріжте середнім кубиком.

Заправка для вінегрету

З'єднайте всі овочі в мисці, додайте 1-2 ст. л. бальзамічного оцту, 1 ч.л. гірчиці та 2-3 ст. л. соняшникової олії. Доведіть до смаку за допомогою солі-перцю, після чого додайте горіхи.

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