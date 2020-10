View this post on Instagram

Сорян, #гастропріхожанє, але я запхав свого допотливого носа у святиню. Не втримався. Взяв вінегрет та замінив картоплю на авокадо. І горішків насипав. І овочі не зварив, а запік. І ще дечого натворив. Карочє, ще той бешкетник. Але ж смачно вийшло. Я не міг зупинитися. Перестав їсти лише тоді, коли вимазав своїми вусами дно миски. Спробуйте і ви, бо там такий баланс всього, шо збожеволіти можна. Бест вінегрет евер, простигосподи. Посилання на рецепт в профілі. Цьом.