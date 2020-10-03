Знаменита українська співачка Наталія Могилевська зачарувала сміливим образом для нового шоу

Як передає Politeka.net, знаменитість виклала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Вона часто вибирає екстравагантні і відверті вбрання, і цей випадок не став винятком - артистка постала перед шанувальниками в розкішній сукні з білим топом і довгим чорним подолом. Верхня частина ніби здулася на плечах і бюст завдяки особливому крою, а срібляста сітка зробила акцент на бюсті.

"Який найдивніший костюм одягали ви?)) Я все життя хотіла бути Снігуронькою, але дослужилася максимум до сніжинки 😂 А ви?!) Сьогодні на 1+1 в шоу "Маскарад" ви побачите тих, хто задовольнив свої мрії про переодягання на все життя вперед. Повірте!!!",- запевнила Наталія Могилевська в описі.

На знімку співачка розляглася на рожевому килимку, постеленому на дивній дзеркальній конструкції, підібгавши ноги під себе. В руках Наташі можна помітити білу чашку. Судячи з усього, вона сфотографувалася під час зйомок.

Користувачі соціальної мережі висловилися про костюм Могилевської в коментарях під фото:

"Вааааауууу, яка ви красива!😍 ❤ ️"; "Блондинкою супер Наталі🔥 🔥 🔥 👍"; "Бурулька))))"; "Виглядаєте, як Королева, супер".

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