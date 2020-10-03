Відома українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська показала, що талановита людина талановита у всьому

Зірка продовжує сольну кар'єру, просуває свою лінію одягу, пише вірші, а також виявилася володаркою неабиякого акторського таланту, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала епізод з серіалу Ніщо не трапляється двічі", в якому зіграла одну з ключових ролей.

Перед глядачами актриса постала не білою і пухнастою, а жінкою з непростою долею. Як видно на записі, вона буквально живе цією роллю. В уривку, яким артистка поділилася з підписниками, вона запускає в чоловіка важкою вазою з солодощами, і той падає весь у крові.

Відзначимо, що режисером 16-серійної саги про кохання з елементами драми, детектива і трилера є Оксана Байрак.

"Я дякую Оксані Байрак, що відкрила мене глядачеві як драматичну актрису. Дякую тобі, дорога моя, за таку "феєричну" роль. За роль, яка глядачеві дає можливість переосмислити, переоцінити, цінувати кожну мить життя", – писала в мережі Мейхер.

Акторський дебют співачки відбувся ще в 2001 році, коли вона разом з колегами по групі зіграла в мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки". Зараз у її скарбничці вже сім ролей.

Користувачі залишилися в захваті від гри Мейхер.

"Як ви зіграли Раїсу, це щось, Надя, ви актриса, за що ми вас любимо, вам обов'язково потрібно грати ролі в кіно, в кіно ви органічні, ну як і у всьому, за що беретеся", "дуже чекаємо продовження", "обожнюю цей фільм, дивилася Від і до. Геніально. Ваша гра поза всяких похвал, дуже талановито!", "Ви неймовірна жінка😍 прекрасно впоралися з роллю️️", "Ого як зіграла відмінно👏", "ви нереально круто зіграли свою роль. я в захваті була👍 👍 👍", - пишуть у коментарях глядачі.

Нагадаємо, кокетлива Мейхер на "Танцях з зірками" розбурхала спекотним перетворенням.

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