Популярна британська співачка Дуа Ліпа без сорому засвітила білизну
Зірка часто епатує публіку з гарячими образами, повідомляти Politeka.net. Красуня опублікувала нове спекотне фото у своєму Instagram.
Дуа Ліпа позувала біля дзеркала і зробила селфі. Відома красуня була в короткій облягаючій футболочці з веселим принтом.
Маленький одяг злегка оголив пружний животик і підкреслив невеликі форми. Зверху красуня накинула синю толстовку.
Також співачка була у світлих джинсах, з яких виглядали чорні трусики на найтонших бретельках. Ця деталь надала образу ще більшої сміливості.
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Блискучі прикраси доповнили образ.
Артистка виставила язик і показала його в камеру.
Також зірка опублікувала ще кілька фото, на яких були зображені її будні, друзі та відпочинок.
"Грайлива дівчинка", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Дуа Ліпа була одягнена в дуже ніжне і одночасно пікантне плаття з фатину, прикрашене намистинками. Волосся у співачки було акуратно укладене. Коли красуня повернулася задом, виявилося, що сукня просвіщається. На фото потрапила апетитна "п'ята точка" співачки в стрінгах.
"За кадром цей чарівний день!",- підписала фото зірка.
Раніше ми писали, що Дуа Ліпа була в колготках, босоніжках і блискучому комбінезоні. Красуня присіла навпочіпки, а волосся залишила розпущеним. На ще одному фото Дуа вже задерла одну ногу максимально високо, опинившись на одній нозі і руці. Фото вийшло ефектним і цікавим.
"Сьогодні ввечері я виконую наш байджер "нові правила побачень". 100% проникливий і працює. Не пропустіть", - написала Дуа під фото.
Нагадаємо, що безсоромна Дуа Липа в крихітному бікіні показала, чим підчепила брата Хадід:»солодкі вигини".
Як повідомляла Politeka, фатальна Дуа Липа задерла ногу в міні, посвітивши найцікавішим:"Королева".
Також Politeka писала, що томна Дуа Липа в помаранчевому бікіні показала, чим заманює чоловіків:"чудовий вид".