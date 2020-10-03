Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", засвітила крупним планом свої пишні форми

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

У мережі Instagram існує безліч її фанатських сторінок. Кілька годин тому на одній з них з'явилося відверте відео з Квітко (щоб його подивитися доскрольте до кінця сторінки).

Квітко позує в пікантному купальнику, який ледь прикриває її знамениті форми. Втім, сама модель не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки - вона знімає на камеру телефону свої форми максимально близько, влаштувавши пустощі на піску.

При цьому вона прогинається в променях сонця і робить акцент на пишних грудей, тонкій талії і видатних сідницях. Завершують пляжний образ золотий масивний браслет. Довге волосся вона розпустила, а від макіяжу також вирішила не відмовлятися - хороша спокусниця.

Користувачі мережі одразу почали хвалити дівчину, її фігуру і спокусливий наряд.

"Чертовски красива", "Як ти можеш бути такою ідеальною👌 🏽"," багата матуся👏"," яка прекрасна і дорогоцінна, тільки що вийшла з моря або озерця з небес", "Королева. Дуже красива, чарівна і приголомшлива💐", "Ідеальні персики".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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