Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала пишний бюст з зухвалого ракурсу

Дівчина стала знаменита ще шість років тому, коли вперше взяла участь у спекотній фотосесії і звернула на себе увагу модних фотографів. Тепер модель живе в США і знімається для онлайн-магазинів одягу та білизни.

Настя не соромиться свого тіла, тому кадри переважно пікантні і відкриті. Так як дівчина рекламує білизну, вона не рідко потрапляє в центр обговорень її фігури. Пишні груди шостого розміру в поєднанні з талією в 60 см не залишає нікого байдужими.

У мережі часто говорять про пластику знаменитості. На одному з фото видно, що дівчину критика мало хвилює, тому вона підкреслює форми трендовими бікіні і виставляє груди напоказ, як би даючи розглянути всі свої " плюси і мінуси»:

"Білий ангел ❤️❤️; наскільки ви багаті mamacita; щастить же твоєму хлопцеві))); Божественний образ; ви красиві з будь-якої пози. ❤ ️ ; які багаті груди!; Шалено красива BB; Привіт Анастасія .... ти найкраща ... 10 на 10 .... красива красива і красива ... але одне миле ... ти знаєш яка ти красива ?????; Приголомшливо. Будь ласка, дайте мені стати друзями; дуже смачно мммм😋 😋 😋».

Ми також писали, що модель прославилася завдяки незвичайній зовнішності, яку, як вона запевняє, можна назвати натуральною. Анастасія приховує, скільки пластики зробила насправді. Пишні форми знаменитості виглядають дуже переконливо, адже при талії 60 см дівчина важить більше сімдесяти кілограм, а її бюст шостого розміру вона зовсім не ховає, за що і отримує сотні коментарів з обговореннями її зовнішнього вигляду.

Інше, шанувальників у Квітко набагато більше, ніж недоброзичливців. Дівчина щодня публікує в Instagram фото з відпочинку і приміряє нові бікіні в рамках роботи над рекламою з новими магазинами білизни.

На одному з фото Настя в червоному бікіні без принтів і прикрас змогла підкреслити форми по-новому, адже вона найчастіше віддає перевагу пляжні вбрання більш відкритого і сміливого дизайну.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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